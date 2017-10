Có lẽ vì lẽ đó mà cả J.Loew hay D.Maradona đều muốn lấy tấn công để khỏa lấp sự yếu kếm của hàng thủ, có lẽ cả 2 ông đều chung một nhận định: “tấn công là phương thức phòng ngự tốt nhất”. Mặc dù cả 2 đội bóng đều thành công với phong cách này, nhưng mỗi khi đối phương giành thế chủ động tấn công thì hàng phòng ngự của họ ngay lập tức trở nên khốn đốn. Chẳng hạn bàn thua của đội tuyển Đức trong trận gặp Serbia, ngoài sự non nớt của hậu vệ trẻ Bastuber thì Mertersacker, một trung vệ có chiều cao cực tốt đã không thể khống chế được tiền đạo mũi nhọn Zigic của đối phương, Còn trong trận đấu gặp Anh cũng vậy, cả hàng phòng ngự như đứng chôn chân để một mình Upson dễ dàng bật cao và đánh đầu vào khung thành trống. Rồi sau đó là những pha phòng ngự trong hoảng loạn trước sức ép điên cuồng của người Anh, nếu pha dứt điểm Lampard không bị từ chối một cách oan uổng, nếu cú sút phạt của anh thấp xuống một vài centimet thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Rõ ràng đang có quá nhiều vấn đề đối với cặp trung vệ vốn không được đánh giá cao của J. Loew: chậm chạp, nặng nề trong xoay trở, đọc tình huống không nhanh nên thường bị chậm mất một nhịp so với đối thủ. Rất may là tuyển Đức còn có Neuer, người được coi là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của World Cup với hàng loạt pha cứu thua không tưởng.

Còn hàng thủ Argentina cũng chẳng khá hơn là mấy khi thường xuyên thua vỡ mặt ở trung lộ với sự chậm chạp và những pha xử lý lơ ngơ của Demichelis. Anh thường xuyên để tiền đạo đối phương dắt mũi và qua người một cách ngon lành. Điển hình là pha bóng không tập trung để tài năng trẻ Javi Hernandez của Mexico, quay lưng về phía khung thành vẫn có thể thoải mái khống chế bóng đơn giản và xoay người đối mặt với thủ thành Romero và hạ gục anh này một cách cực kỳ đơn giản. Hay cái cách mà hàng phòng ngự Argentina dâng tặng bàn thắng cho Lee Chung Yong của Hàn Quốc cũng thật nghiệp dư và “nực cười”. Argentina mới chỉ để thua 2 bàn, nhưng có lẽ là nhờ thế trận và sự nỗ lực của hàng công trong việc dồn ép và tấn công đối phương nhiều hơn là sự xuất sắc của hàng phòng ngự.

Argentina và Đức, sẽ là một trận đấu cực kỳ đáng xem. Bởi vì người ta không chỉ muốn xem cuộc so tài giữa 2 nhân vật đình đám nhất thời điểm hiện tại là J.Loew và D.Maradona mà còn muốn tận mắt chứng kiến sự thể hiện của 2 hàng công vốn rất mạnh này và cũng muốn xem “tử huyệt” của 2 đội bóng sẽ lộ diện thế nào. Có lẽ đội bóng nào bịt kín hay hạn chế tối đa những lỗ rò rỉ của những “tử huyệt” này, đội bóng đó sẽ giành chiến thắng.

HLV Đặng Phương Nam