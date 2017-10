U.23 Việt Nam coi chừng sập bẫy người Mã

(TNO) Cứ mỗi lần bóng đá Việt Nam giương giương tự đắc nằm kèo trên Malaysia và tự tin sẽ thắng đều chuốc lấy những cái thua thật lạ.

HLV Miura (trái) đã có mặt trên sân của trận U.23 Malaysia - U.23 Đông Timor - Ảnh: Khả Hòa HLV Miura (trái) đã có mặt trên sân của trận U.23 Malaysia - U.23 Đông Timor - Ảnh: Khả Hòa

Tại SEA Games lần này, chỉ tiêu vào bán kết của thầy trò Miura sẽ gặp thách thức rất lớn bởi hai đối thủ lớn mà trận gặp U.23 Malaysia ngày 2.6 có tính quyết định đến một chiếc vé quý giá. Chỉ cần vượt qua chướng ngại này, U.23 Việt Nam thảnh thơi hơn và rộng đường toan tính hơn vì trận cuối mới gặp U.23 Thái Lan (ngày 10.6) có khi cục diện đã an bài.



Chính vì thế ông Miura rất thận trọng đích thân đêm 30.5 đi trinh sát lối chơi của người Mã (trận thắng U.23 Đông Timor 1-0) để tìm ra những quyết định chuẩn xác nhất.



Việc do thám đối là rất cần thiết đối với ông Miura và đặc biệt trước bóng đá Malaysia rất khó lường sẽ làm ông cẩn thận hơn.



Lần đối đầu gần nhất, U.23 Việt Nam từng vượt qua U.23 Malaysia 2-1 trên đất khách rồi sau đó đoạt vé vào vòng chung kết U.23 châu Á nhưng đấy lại là một U.23 khác không phải do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt.



Thế nhưng bất luận ra sao thì việc chạm trán với bóng đá Malaysia từng để lại nhiều nỗi đau và bản thân ông Miura đã nếm trải chua cay không thể tiêu hóa.

U.23 Malaysia (áo sọc đen - vàng) đã thi đấu khá vật vờ trong trận gặp U.23 Đông Timor - Ảnh: Khả Hòa U.23 Malaysia (áo sọc đen - vàng) đã thi đấu khá vật vờ trong trận gặp U.23 Đông Timor - Ảnh: Khả Hòa Đấy là trận lượt về bán kết AFF Cup trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam của ông Miura đã chiếm ưu thế chiến thắng ở lượt đi 2-1 và chỉ cần hòa hoặc thua tối thiểu sẽ cầm chiếc vé chung kết. Khi tất cả đều nghĩ người Mã đã đánh mất sinh khí với những khuôn mặt lầm lũi ở sân bay Nội Bài thì ngày hôm sau họ bất ngờ đá thắng tuyển Việt Nam 4-2 để giành quyền chơi chung kết.



Nhìn lại cái sự thất thểu như “giả chết” của bóng đá Malaysia rất đáng sợ, cả trong lứa tuổi dưới U.23 mà thầy trò ông Calisto từng ôm hận hồi 6 năm trước. SEA Games 25 tại Lào lần ấy, đội trưởng Thành Lương cùng đồng đội chỉ còn một bước chân nữa là chạm cửa thiên đàng thì bất ngờ đổ sụp khi thủ môn Tấn Trường và trung vệ Xuân Hợp lóng ngóng đốt lưới nhà giúp U.23 Malaysia đăng quang.



Những giọt nước mắt tức tưởi lăn dài trên sân vận động quốc gia Lào của cầu thủ Việt Nam không tin vào sự thật sau một lần ở vòng bảng dễ dàng đè bẹp U.23 Malaysia đến 3-1 lại để đối phương nẫng tay trên chiếc cúp vì lỗi tự sát.



Nazmi Faiz bị thẻ đỏ và sẽ vắng mặt trong trận đấu với U.23 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa Nazmi Faiz bị thẻ đỏ và sẽ vắng mặt trong trận đấu với U.23 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa Nhắc lại những sự cố đau thương của bóng đá Việt Nam để nhìn nhận việc qua mặt người Mã ở bất kỳ giải đấu và trận đấu nào đều không dễ như lấy đồ trong túi.



Thiên Thanh