Nhưng Everton không yếu đến nỗi họ lại nằm trong nhóm rớt hạng khi nhìn lại bảng xếp hạng Premier League sau 3 vòng đấu đầu tiên. Mà thật ra, đối thủ của Everton trong các trận vừa qua cũng đâu có gì ghê gớm. Đội bóng cũ của Wayne Rooney thua 0-1 trước Blackburn, Aston Villa và chỉ hòa 1-1 trước Wolverhampton.

Vấn đề nằm ở lối chơi, và khi đề cập về sự tương quan giữa lối chơi và kết quả, đấy không chỉ là vấn đề riêng của Everton. Đêm nay, vòng loại EURO 2012 khai diễn, với rất nhiều cặp đấu được đánh giá là chênh lệch. Sẽ có những đội mạnh mất điểm, thậm chí thua đối thủ “kèo dưới”, với kết quả đi ngược với hình ảnh áp đảo mà đội mạnh hơn tạo được trên sân. Giả sử gặp các trận đấu như thế, bạn so sánh với thất bại của Everton ở Premier League.

Thông thường, đội giữ bóng nhiều hơn thường được cho là đội lấn lướt. Giữ bóng nhiều hơn đồng nghĩa với số lần tấn công cũng nhiều hơn. Người ta cũng chỉ cần tham khảo thêm một vài số liệu thống kê, đại khái như số lần sút cầu môn, phạt góc, để kết luận về mức độ áp đảo mà đội mạnh hơn thể hiện.

Hãy nhìn vào những chỗ chênh lệch sau đây và đoán xem đâu là đội chủ nhà. Everton được hưởng phạt góc đến 18 lần so với 4 lần của Aston Villa. Everton giữ bóng 68% so với 32% thời gian bóng lăn trong chân các cầu thủ Villa. Everton dứt điểm 23 lần so với 15 lần dứt điểm của Villa. Nghĩa là Everton áp đảo, và rất có thể chính họ là đội chủ nhà? Sai lầm. Villa mới là đội chủ nhà, và là đội rời sân với 3 điểm, dù chiến thắng chỉ ở mức độ tối thiểu.

Ở 2 trong 3 vòng vừa qua, Everton thi đấu trên sân đối phương. Vậy mà, tính bình quân, Everton giữ đến 66% thời gian bóng lăn, nghĩa là gấp đôi đối thủ. Nhưng kết quả đạt được chỉ là 1 bàn thắng, 1 trận hòa, 1 điểm.

Vì sao Everton không chuyển được ưu thế về thời gian giữ bóng thành bàn thắng? Đấy là vì họ giữ bóng (và tấn công) một cách thụ động, trong khi đối phương chấp nhận nhường quyền giữ bóng và phòng thủ một cách chủ động. Trên lý thuyết, ưu thế sân nhà không làm cho đội chủ nhà mạnh hơn, như số đông vẫn ngộ nhận. Điều quan trọng là sân nhà – với sự quen thuộc cả về cảm giác lẫn thực tế – giúp đội chủ nhà dễ dàng nắm quyền chủ động. Họ dễ dàng chơi bóng theo ý mình. Ví dụ, các đội Ý vốn sở trường về thủ thì tính chủ động càng cao khi họ chơi trên sân nhà, họ phòng ngự càng hay (chứ không phải sẽ lấn lướt khi chơi trên sân nhà).

Blackburn và Villa đều là các đội có bản chất phòng ngự. Họ đều phát huy được tính chủ động trong lối chơi khi tiếp Everton. Nói cách khác, Everton giữ bóng nhiều là do chính đối thủ của họ chủ động nhường bóng. Bản thân Everton cũng là đội chỉ giỏi phòng ngự, nay giữ bóng nhiều hơn nhưng lại thụ động thì cũng vô ích. Còn chuyện dứt điểm nhiều hơn chẳng qua vì các tiền vệ Everton bế tắc trong việc kiến thiết cơ hội, đành dứt điểm trong hoàn cảnh cơ hội chưa thật sự rõ nét.

Đội chủ nhà không nhất thiết phải là đội lấn lướt, nhưng đấy là đội có tính chủ động trong lối chơi cao hơn, cũng là đội dễ thành công hơn. Đấy là chỗ cần lưu ý trước khi xem đợt trận đêm nay.

Ngũ Viên