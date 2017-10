Vấn nạn V.League: Chung kết ngược & Chân lý ngược

(TNO) Sự cố trọng tài Phùng Đình Dũng bị đuổi đánh trong trận 'chung kết ngược' An Giang - Quảng Ninh chỉ là một trong cả một cơ số những chuyện tề huề trong các trận 'chung kết ngược' xưa nay. Những trận mà sau khi bóng ngừng lăn, người ta buộc phải thốt lên: chung kết ngược cũng đồng nhất với chân lý ngược.

Chuyện xưa



Trọng tài Phùng Đình Dũng bị cầu thủ An Giang tố cáo đã xử ép chủ nhà - Ảnh: Dương Thu

48 giờ trước trận "chung kết ngược" giữa hai đội bóng phía Bắc nọ, ông Giám đốc điều hành (GĐĐH) của đội này điện thoại hẹn gặp ông HLV trưởng đội kia và không quên dặn đi dặn lại: "Chuyện sống còn anh ạ".

Khi chiếc taxi đưa ông GĐĐH đến gần đại bản doanh đối thủ thì ông HLV trưởng được mời lên Taxi và anh lái taxi được mời xuống để hai người đàn ông "mượn xe" đi vòng vèo, tâm sự.

Ông GĐĐH vừa cầm vô - lăng vừa nói: "Cho tụi em thắng nhé!". Ông HLV ngớ: "Thế thì đội anh chết à". Lúc này thì ông GĐĐH từ tốn bảo: "Anh cho em thắng, trận sau của anh, chắc chắn em sẽ bố trí để anh thắng. Như thế, anh em mình cũng thắng". Nói đi nói lại không thấy ông HLV trưởng trả lời, ông GĐĐH chốt hạ: "Anh cứ về bàn bạc, chốt sớm cho em, ĐỂ EM CÒN TÍNH".

Sau này, khi câu chuyện được ông HLV trưởng đưa lên lãnh đội và chủ tịch CLB thì cả một kế hoạch ghi âm, gài bẫy đã được vạch ra, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên chuyện bất thành (nếu không bóng đá Việt Nam đã có một vụ tày đình, làm xấu mặt rất nhiều đối tượng).

Rốt cuộc thì câu trả lời của ông HLV trưởng với đối phương chỉ gọn lỏn: "Cứ đá sòng phẳng em nhé". Đến khi trận đấu diễn ra quả nhiên hai đội đá sòng phẳng, nhưng riêng ông trọng tài lại không sòng phẳng. Ông đè ngửa đội khách ra ép và trong cái trận bị ép lên ép xuống, đội khách tất yếu phải thua.

Ông HLV trưởng ức trọng tài và ức cả cả người đã tác động lên tiếng còi của trọng tài. Sau trận đấu, khi ngồi tâm sự với người viết toàn bộ sự việc giọng ông nghèn nghẹn: "Khi hắn bảo "ĐỂ EM CÒN TÍNH" tôi đã nghi ngờ hắn tính đến việc lôi kéo trọng tài rồi...".

Bây giờ ông HLV trưởng đã từ giã cuộc chơi bóng đá và mỗi khi được các phóng viên điện thoại đề nghị nhận xét về các vấn đề thời sự của bóng đá Việt Nam ông thường từ chối với lý do: "Tôi nản lắm rồi".

Chuyện nay



Một pha phạm lỗi từ phía sau của cầu thủ HV.An Giang đối với cầu thủ của Than Quảng Ninh - Ảnh: Dương Thu

Nếu chỉ đơn thuần nghe cái cách HLV và cầu thủ An Giang ầm ầm tố trọng tài Phùng Đình Dũng dễ có cảm giác quả đúng là ông Dũng đã "bắt ép" An Giang. Nhưng nếu ngồi xem lại toàn bộ băng hình trận đấu, sẽ thấy là chính cầu thủ An Giang mới phạm lỗi nhiều hơn và đá thô bạo hơn đối thủ.

Cái sai của trọng tài Phùng Đình Dũng nằm ở chỗ ông đã quá nhân nhượng cho những pha phạm lỗi như thế, khiến trận đấu càng về cuối càng nóng lên. Nóng không chỉ vì chuyện cầu thủ An Giang ức trọng tài, mà sâu xa có thể nằm ở chuyện: sau khi thua một trận "chung kết ngược" thì việc đổ lỗi cho trọng tài là việc dễ hơn tất thảy.

Bây giờ thì những người "đổ vấy" lên trọng tài đều đã phải nhận án, nhưng sau khi nhận "án" thì họ vẫn tiếp tục "đổ vấy" và tiếp tục nâng vấn đề tới mức cao hơn, tỉ như: "Trọng tài bắt ép đội tôi có hệ thống" hay việc: "Người ta muốn chúng tôi không chịu được mà bỏ giải...".

Thực tế thì có một số trận đấu quả là cầu thủ An Giang phải chịu thiệt từ tiếng còi của "vua", mà rõ nhất là trận đấu trên sân Vinh và có thể là từ những trận đấu như vậy mà sự ác cảm với "vua" mỗi lúc một lên cao.

Nhưng bất luận cái tâm trạng cần được ít nhiều thông cảm này, không thể không nói: riêng trong trận "chung kết ngược" vừa rồi, màu sắc "đổ vấy" của An Giang là rất rõ.

Và những chân lý quái dị

Hai câu chuyện trong hai trận "chung kết ngược" nêu trên cho thấy: có khi trọng tài quả nhiên đã được "tận dụng" nhưng có khi chỉ là đối tượng của một sự "đổ vấy". Bất luận trường hợp nào xảy ra thì rõ ràng cái chân lý trong các trận "chung kết ngược" cũng đều là những chân lý ngược. Thứ chân lý khiến người xem hoang mang và khiến chính những người trong cuộc đôi khi cũng "không biết đâu mà lần".

Mùa giải năm nay còn một trận "chung kết ngược" nữa, đó là trận play-off giữa An Giang và Cần Thơ.

Chẳng lẽ lại hỏi: Ở trận đấu này thì thứ "chân lý" nào rồi sẽ được dựng lên?

Phan Đăng

