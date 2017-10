Vì ghế HLV 4 chân, 3 chân trong tay cầu thủ

Chuông nguyện hồn ai?

Chiếc ghế của Van Gaal đang lung lay dữ dội - Ảnh: AFP Chiếc ghế của Van Gaal đang lung lay dữ dội - Ảnh: AFP

Đó không phải là giấc mơ của người hâm mộ khi bước vào dịp Giáng sinh, lễ Tặng quà và Năm mới, với 6 trận không nếm mùi chiến thắng, trận thứ 3 trên sân nhà, rơi khỏi tốp 4, loại khỏi Champions League và bại ở Capital One Cup.

CĐV Man Utd cũng không còn nẩy lên chút cảm xúc khi nghe Lou Macari bình luận trên MUTV - với thái độ tiêu cực hơn Paul Scholes, Rio Ferdinand, Michael Owen và Owen Hargreaves trên BT Sports hay Sky Sports - rằng “các cầu thủ của LVG chơi bóng như những con gà tây yên phận trên đĩa và trong phòng ăn, với dao, nĩa, rượu vang và những cây nến vây quanh”.

Đành rằng, đó mới chỉ là thất bại đầu tiên của Man Utd trên sân nhà. Nhưng thua Norwich hay Bournemouth rõ ràng khiến NHM có cơ sở đặt ra cả mớ câu hỏi, trong khi Van Gaal chỉ có thể lập trình câu trả lời, như robot: “Khi thất bại, niềm tin vào HLV có thể giảm đi, nhưng bạn cần phải tin vào triết lý của tôi. Tôi đang là, hoặc từng là, HLV rất thành công”.

Đa số các cầu thủ mà Van Gaal mang về như Depay (phải) đều thi đấu không thành công - Ảnh: AFP Đa số các cầu thủ mà Van Gaal mang về như Depay (phải) đều thi đấu không thành công - Ảnh: AFP

Sự thật là, Van Gaal có những đội hình, hệ thống thi đấu và quyết định thay người trong mùa này khiến chính kẻ trung thành nhất với ông cũng phải “tắt điện”. Có thể, những quân bài trong tay không tốt như ông đã nghĩ. Có thể, Memphis Depay chỉ là VĐV điền kinh, mà không có chút tư duy bóng đá. Có thể, Juan Mata đúng là người như Mourino đánh giá về anh ấy, có tài năng nhưng chỉ là hạng lông. Có thể, Marouane Fellaini chỉ có thể “cột thu lôi” và… vậy thôi. Có thể, có thể và có thể…

Danh sách “có thể” ấy vẫn đang kéo dài, và chắc chắn không thể thiếu Wayne Rooney, với trận đấu thứ 500 trong sự nghiệp ở M.U, kèm theo màn trình diễn buộc Van Gaal phải tự hỏi: “Liệu anh ta còn xứng đáng nghiễm nhiên có suất cứng?”.

“Tôi không nghĩ việc thay đổi HLV sẽ thay đổi kết quả các trận đấu”, Van Gaal nói, ý thức rõ người mất việc tiếp theo có thể là mình.

Louis, chuông nguyện hồn sắp điểm!

Quái vật Kraken

Mourinho đã sẵn sàng trở lại công việc nhưng là ở M.U - Ảnh: Reuters Mourinho đã sẵn sàng trở lại công việc nhưng là ở M.U - Ảnh: Reuters

Người hâm mộ điện ảnh từng tò mò, thích thú và sợ hãi cùng cảm xúc của tên cướp biển/thuyền trưởng Jack Sparrow, biết rằng quái vật Kraken được thả ra để săn đuổi “Ngọc trai đen” của mình.

Nhưng, những người ở Chelsea sẽ cần thời gian để hiểu rằng họ đã tạo nên một “con quái vật” khi mở cửa và cho phép Jose Mourinho bước vào Stamford Bridge, và sẽ là “con quái vật” khủng khiếp hơn Kraken khi xua đuổi nó lần thứ 2 khỏi ngôi nhà của mình.

Người ta có thể chờ đợi gì ở một siêu nhân cách với cái Tôi vĩ đại và khát vọng bỏng cháy chứng tỏ bản thân ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh? Chỉ 7 tháng sau khi giành danh hiệu vô địch thứ 22 trong sự nghiệp của mình, ông ta bị đá khỏi cửa. Và theo cách gọi của ông, “bị phản bội”.

Mourinho sai lầm, cũng như đã mắc phải trong việc xử lý vụ Eva Carneiro, khi đánh giá thấp những rạn nứt giữa ông với các ngôi sao, quá tự tin vào khả năng ép binh đoàn lê dương những nhà triệu phú/cầu thủ ra trận, chiến thắng vì mình.

Nói về thời hoàng kim ở M.U, Roy Keane từng tiết lộ rằng “các thủ lĩnh của đội bóng sẽ tự giải quyết những khúc mắc nội bộ trong phòng thay đồ, một khi rắc rối xuất hiện”. Đó là điều Keane, Gary Neville, David Beckham, Paul Scholes, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đã làm để xây nên một “đế chế Man Utd”.

Terry hãy cẩn thận, có một ngày anh sẽ phải đối mặt với Mourinho - Ảnh: Reuters Terry hãy cẩn thận, có một ngày anh sẽ phải đối mặt với Mourinho - Ảnh: Reuters

Điều tương tự xảy ra với những cái tên như Cech, Frank Lampard, John Terry, Claude Makelele và hơn tất cả, Didier Drogba. Nhưng lúc này, ngoại trừ Terry, ai là thủ lĩnh ở Chelsea? Đó là câu chuyện Mourinho không còn quan tâm.

Điều Jose lúc này cần là một CLB có đủ nguồn lực mạnh mẽ, chơi bóng tại Premier League, vậy thôi. Và ông sẽ vắt kiệt từng giọt chất xám để chứng tỏ Chelsea đã sai lầm, sai lầm tệ hại.

“Tôi luôn cảm thấy khó khăn để sống mà không có những danh hiệu. Tôi cần cho cái tôi của mình tắm trong ánh hào quang chiến thắng. Và nó thực sự quan trọng với tôi”, Mourinho nói về bản thân.

Ai dám cá rằng một ngày không xa “quái vật” Mourinho sẽ không săn đuổi, và khi tìm thấy, sẽ nhai Chelsea “cả da lẫn xương”?

Vĩ thanh

Đem câu chuyện Mourinho và Van Gaal chia sẻ với 2 cựu tuyển thủ Việt Nam, nay là HLV hành nghề tại V- League, họ nhắc lại câu nói nổi tiếng của một HLV lừng danh một thời, nay giữ vị trí giám đốc kỹ thuật ở một trong những CLB thành công nhất làng bóng Việt: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm mất 3 chân”.

Khái niệm “quyền lực cầu thủ” không phải tới lúc này mới nổi lên mặt nước. Cách nay 2 thập kỷ, khi tiền vệ Minh Hiếu (CAHN) lên tuyển và có bài phỏng vấn đề cập về “dây”, về nhóm, về “thích thì chuyền bóng ngon, không thích thì chuyền bóng kiểu lấy đá ghè chân”…, người hâm mộ mới ngã ngửa.

Trong bối cảnh đó, các ông chủ CLB luôn thấy mình trở thành Hamlet tội nghiệp của Shakespeare: “To be or not to be?”. Sa thải HLV để nhóm cầu thủ cùng địa phương, cùng về đội hồi đầu mùa, cùng hưởng mức lương tương đương, cùng chia sẻ những sở thích, đặc biệt là có cùng một anh Hai giật dây sau lưng… chịu thi đấu đúng khả năng? Hay ủng hộ HLV, chấm dứt hợp đồng với một “thằng đầu sỏ, để làm gương cho những kẻ ở lại”?

Không có nhiều giám đốc điều hành mạnh mồm như ông Nguyễn Trọng Hoài ở FLC Thanh Hóa, rằng: “Chúng tôi sẵn sàng đuổi tất những anh thi đấu lơ mơ, kỷ luật ỡm ờ. Không có chuyện lĩnh cả mớ tiền, rồi đá đấm vớ vẩn ở đây. Chúng tôi ủng hộ HLV, giao toàn quyền và chỉ cần mục tiêu duy nhất: Đá phải đẹp, phải thắng, phải làm khán giả xuýt xoa hài lòng - Đá thế mới gọi là đá chứ!”.

“Làm cái nghề vỡ tim này rồi, anh không chỉ biết đọc diễn biến trên sân, mà phải biết đọc nét mặt cầu thủ, không chỉ là ông thầy/anh/bạn biết chia sẻ, mà còn là nhà ngoại giao biết đàm phán”, ông cựu tuyển thủ Việt Nam kiêm HLV tại V- League nói.

Còn quan điểm của ông giám đốc kỹ thuật? “Làm nghề mà, lên lên xuống xuống cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. HLV trên thế giới giỏi và xuất sắc cỡ như Mourinho còn mất việc nữa là…”, ông nói.