V-League 2015: Hệ lụy từ những trận đấu ân tình

CĐV Sông Lam Nghệ An tại sân Cần Thơ hôm 1.9. So với các vòng đấu trước, số lượng CĐV xứ Nghệ theo ủng hộ đội nhà không còn đông đảo nữa - Ảnh: Dương Thu CĐV Sông Lam Nghệ An tại sân Cần Thơ hôm 1.9. So với các vòng đấu trước, số lượng CĐV xứ Nghệ theo ủng hộ đội nhà không còn đông đảo nữa - Ảnh: Dương Thu