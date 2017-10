V-League đã nghe mùi... khét

(TNO) Vòng đấu 18 V-League 2015 có những pha ngựa về ngược ấn tượng ở nhóm đội đang vẫy vùng ở cuối bảng rất cần điểm thì đã thắng một cách rất bất ngờ và đáng ngờ từ các đối thủ.

HLV Trương Việt Hoàng (góc trái) ngồi thẫn thờ sau thất bại của Hải Phòng ở vòng 18 - Ảnh: Kim Chao HLV Trương Việt Hoàng (góc trái) ngồi thẫn thờ sau thất bại của Hải Phòng ở vòng 18 - Ảnh: Kim Chao

Hình ảnh HLV Trương Việt Hoàng ngồi thẫn thờ trong khu vực kỹ thuật sau trận Hải Phòng thua 1-2 trên sân Cần Thơ thấy thật cám cảnh cho ông thầy trẻ. Trên khán đài, một vài CĐV đội khách còn cố nán lại buông nhiều câu chữ khó nghe và đau nhất là đòi thay HLV sau một trận thua, họ bỗng dưng có cảm giác “bốc mùi khét”.



Hải Phòng còn may mắn chưa đánh mất vị trí thứ 3 của mình trên bảng xếp hạng nhưng niềm tin đã rơi rụng rất nhiều trong mắt các CĐV trung thành lặn lội đường xa tiếp lửa cho đội nhà.



Một đội ngấp nghé ở cuối bảng xếp hạng nếu có thắng đội mạnh hơn cũng là điều bình thường nhưng nó sẽ là bất thường khi con người và lối chơi bỗng dưng thay đổi hẳn. Điều này không thể qua mặt các CĐV sành sõi bằng một tình yêu bóng đá nồng nhiệt và gắn bó với đội bóng như người nằm chung chăn.



HLV Trương Việt Hoàng có thể lý giải về trận thua do khuyết đội trưởng Minh Châu và Khánh Lâm do thẻ phạt mà thật khó thuyết phục vì sao ông lại cho chơi “chấp Tây” để dưỡng sức trước một đối thủ yếu mình từng thắng 4-2 ở lượt đi?



Càng khó tin hơn nữa ở đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng các cầu thủ dự bị lại không xem đây là một cơ hội thể hiện mình như ý đồ của HLV trưởng. Khách chơi vật vờ nên dễ dàng thua 0-2 trong hiệp một và đến giữ hiệp hai mới gỡ một bàn danh dự.

Hải Phòng đã thất thủ 1-2 trước đối thủ dưới cơ XSKT.Cần Thơ - Ảnh: Kim Chao Hải Phòng đã thất thủ 1-2 trước đối thủ dưới cơ XSKT.Cần Thơ - Ảnh: Kim Chao

Sẽ còn rất nhiều tranh cãi về cú ngã ngựa của Hải Phòng trước chủ nhà Cần Thơ đang đói điểm và rất cần một chiến thắng để trốn rớt hạng thì đã thắng. Chuỗi 5 trận bất bại (3 trận thắng) của học trò Trương Việt Hoàng bị chặn đứng một cách khó hiểu đã khiến cho ông thầy ngồi hóa đá ngây ngô.



Với một vị trí an toàn, Hải Phòng không thể rơi xuống nhóm cuối nhưng nội lực của đội bóng đất Cảng khó nằm trong tốp có huy chương cuối mùa này.



Điều này dễ gây cho cầu thủ có suy nghĩ thiếu nỗ lực và nhiều lúc ở “ma trận” khó lường như V-League, tiền thưởng cho một trận thắng có khi không bằng “một trận thua”.



Những trận thắng ở buổi chợ chiều V-League thường đáng giá hơn và đây cũng là lúc nhiều CLB rất khó hoặc không thể kiểm soát tư tưởng của cầu thủ khi họ đang nắm giữ 3 chân ghế của HLV trưởng.



Sẽ không ai đoán biết điều gì xảy ra trong cuộc chơi nhiều toan tính ở V-League, như hồi năm ngoái, Đồng Nai từng thua 3-4 trên sân Cẩm Phả hóa ra là một trận cầu thối khiến nhiều cầu thủ phải xộ khám.



Ban tổ chức giải mùa nào cũng bắt các đội bóng ký cam kết không tiêu cực nhưng bản thân họ vẫn không thể rõ tường tận mọi ngóc ngách, trừ khi có sự quyết liệt của cơ quan điều tra.



Thiên Thanh