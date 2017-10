Vòng xoay HLV ở châu Âu: Tít mù nó lại vòng quanh

Có bấy nhiêu thôi

HLV Ancelotti có những phẩm chất mà Guardiola còn thiếu - Ảnh: AFP HLV Ancelotti có những phẩm chất mà Guardiola còn thiếu - Ảnh: AFP

Ancelotti được Chủ tịch Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge giới thiệu là một “chuyên gia giỏi xử lý, giao tiếp với các ngôi sao và yêu thích phong cách chơi bóng đa dạng, một HLV cân bằng các yếu tố”, đó là điều lãnh đạo Bayern thấy Pep còn thiếu và yếu trong quan hệ với Thomas Muller, Robert Lewandowski, đặc biệt là Juup Heynckes.

Bayern chơi thứ bóng đá tấn công hủy diệt, mượt mà dưới thời Pep, nhưng lại thiếu “chất thép” đặc trưng của Bayern, và nó lý giải vì sao Bayern 2 lần thất bại tại Champions League, nơi triết lý của Pep bắt đầu bị bắt bài!

Có tới 99% khả năng Pep tới City. Ở đó, ông nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Giám đốc điều hành Soriano, Giám đốc kỹ thuật Beguiristain, có được nguồn tài chính dồi dào để ra điều kiện “mang Luis Suarez về đây”, nhào nặn đội hình chất lượng, hình thành từ Mark Hughes, Roberto Mancini tới Pellegrini – chẳng phải đó là sở trường mạnh nhất của Pep đó sao!?

Mourinho đang để dành năng lượng để bùng nổ - Ảnh: AFP Mourinho đang để dành năng lượng để bùng nổ - Ảnh: AFP



Pellegrini sẽ trở thành tân “thuyền trưởng” của Chelsea, bởi thế mạnh của “Kỹ sư” chính là hàn gắn những cái "Tôi" rời rạc trở thành một tập thể kỷ luật, tổ chức. Những gì xảy ra ở Villarreal, Real Madrid, Malaga, đặc biệt là Man City trong 3 năm qua, không phải ai cũng có thể.

Và ở Mourinho, cứ nhìn vào đôi mắt ấy, người ta không khó để nhận thấy một khối năng lượng dồn nén, đang chực chờ bùng nổ. Man Utd sẽ thổi tung mọi đối thủ trên con đường lên đỉnh. Như Lou Macari, cựu danh thủ Man Utd, nhận định: “Simply, Jose is the One - Đơn giản, Jose chính là người ta cần!”.

Simeone còn thiếu kinh nghiệm để có thể dẫn dắt những đội bóng hàng đầu - Ảnh: AFP Simeone còn thiếu kinh nghiệm để có thể dẫn dắt những đội bóng hàng đầu - Ảnh: AFP

Làng bóng đá châu Âu cần thêm 3 - 5 năm nữa, khi những cái tên “vang như chuông” này cạn kiệt năng lượng và ý tưởng, một thế hệ HLV khát vọng thành công hơn trồi lên mặt nước.

Đó là Laurent Blanc, Diego Simeone, Andre Villas-Boas, Ronald Koeman, Gary Neville, Ryan Giggs…, những người có thừa kinh nghiệm sân cỏ, nhưng thiếu một chút (chút xíu thôi!) kinh nghiệm quản lý, để trở thành người dẫn dắt những “top, top club”.

Cờ người

Guardiola đang được trải thảm đỏ ở mọi nơi - Ảnh: AFP Guardiola đang được trải thảm đỏ ở mọi nơi - Ảnh: AFP

Làng HLV bóng đá châu Âu lúc này không khác mấy cuộc cờ người. Nó là chợ lao động, nói theo cách của giới cò bóng đá. Nó là sàn giao dịch, nói theo giọng của các tay Gia1m đốc điều hành quyền lực. Nó là cuộc đấu giá, nói như Roman Abramovich, Sheik Mansour và gia đình Glazer.

Nhăm nhăm trên tay tấm chi phiếu để trống giá trị cần điền nhưng sẵn có tên Pep Guardiola ở đó, Abramovich hy vọng thuyết phục HLV người Tây Ban Nha tới Stamford Bridge.

Yên vị giữa sa mạc cát ở Trung Đông thay vì nước Anh ẩm ướt, giá buốt những ngày này, Sheik Mansour có sẵn 2 “quân cờ” Soriano và Beguiristain đóng vai MC, thuyết trình Pep và những người bạn nghiêng về M.C.

Theo dõi diễn biến Pep - Jose - LVG - Manuel như biểu đồ Nasdaq, gia đình Glazer tự tin vào khả năng phân tích tình hình của cựu kế toán, nay là phó chủ tịch điều hành Ed Woodward.

Nếu Pep đóng vai Hậu được cung nghinh, đón rước, Jose chắc chắn là Pháo nổ tung mọi tuyến phòng ngự, Pellegrini vào tư thế Mã - chạy cờ. Và ở đó, Van Gaal chỉ còn biết tủi phận đóng vai “tốt hỉn”.

Cờ đã vào thế, chỉ còn chờ một cái nhấc tay.