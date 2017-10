World Cup và bệnh tình của Bóng đá Việt Nam

(TNO) 'Lại thêm một cầu thủ Ninh Bình bị bắt'..., đó là cái tít xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo thể thao những ngày này. Và từ kiểu 'thêm một...' rất đắng lòng này, người ta lại nhớ, lại sợ, lại lo lo với rất nhiều nguy cơ 'thêm một...' khác trong Bóng đá Việt Nam.

Phan Anh Tuấn - một cầu thủ còn non cả về danh tính lẫn tuổi đời - Ảnh: Khả Hòa

Chủ nhân của cái sự "thêm một" mới đây của Ninh Bình là Phạm Anh Tuấn - một cầu thủ còn non cả về danh tính lẫn tuổi đời. Non hơn rất rất nhiều so với hai người bị bắt trước đó là Nguyễn Mạnh Dũng là Trần Mạnh Dũng.

Nghe đâu Tuấn cũng dính vào nhóm làm độ trong trận Ninh Bình - Ketalan thuộc khuổn khổ AFC Cup 2014. Và nghe đâu sau Tuấn rồi sẽ có thêm một, rồi thêm một cầu thủ Ninh Bình nữa được cơ quan điều tra "đụng" vào.

Càng nghĩ càng thấy nản khi Ninh Bình bây giờ đang sống theo kiểu thực vật chờ đá nốt tứ kết AFC Cup rồi... giải tán, và trong quá trình chờ đợi ấy thì mỗi lần "thêm một" là một lần cái đội bóng thực vật này lại bị đẩy sâu hơn xuống một bậc tan hoang.

Hôm qua, ngồi cà phê với một cầu thủ vốn chơi rất thân với nhóm cầu thủ Ninh Bình để nói về chủ đề "thêm một" của Ninh Bình, chợt nghe cầu thủ nhắc nhở: "Lại sắp thêm một kỳ World Cup rồi đấy!".

Thêm một kỳ World Cup thì có liên quan trực tiếp gì đến bệnh tình Bóng đá Việt Nam? Có đấy, thêm một kỳ World Cup là lại có thêm những cầu thủ nhà ta lao vào cá cược, và sau đó lại có thêm những người hoặc bị bắt cóc - hoặc mất tích bất thình lình?

Bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến những cầu thủ, từ cầu thủ ở dạng triển vọng đến cầu thủ thuộc hàng sao số trở nên tan tan gia bại sản sau một kỳ World Cup, mà câu chuyện của cầu thủ Sông Lam Trương Đắc Khánh sau kỳ World Cup 2010 là một dẫn chứng điển hình.

Bóng đá Việt Nam cũng từng chứng kiến những đội bóng bỗng nhiên dở đều sau World Cup - dở đến mức không thể cắt nghĩa bằng chuyên môn, và sau khi tìm hiểu thì lãnh đội mới tá hoả: "World Cup rồi tụi nó thua to quá, nên bây giờ phải kiếm mà trả nợ...".

"Thêm một" - nghe mà cứ sờ sợ, run run thế nào...!

Phan Đăng

