Xung quanh vụ xử phạt Benicio

Ban kỷ luật VFF đã đưa ra bản án treo giò 2 trận và phạt 5 triệu đồng với tiền vệ Benicio, người từng có bàn thắng đẹp bằng cú tung người đá cắt kéo vào lưới Khatoco Khánh Hòa (và đoạt giải bàn thắng đẹp trong tháng 2 trước đây), vì lý do cầu thủ ngoại của Hà Nội T&T đã vào bóng thô bạo với Hoàng Văn Bình (SLNA) trong trận đấu vòng 9 V-League trên sân Hàng Đẫy vừa qua.

Trọng tài Đỗ Quốc Hoài không xử lý tình huống này, nhưng giám sát trọng tài Nguyễn Văn Mùi không bỏ qua khi ghi vào biên bản và đề nghị BTC xử tiếp. Chính thái độ rõ ràng dứt khoát với hiện tượng thô bạo đó đã dẫn đến bản án kỷ luật rất cần thiết trên.

Ban kỷ luật đã xử lý chắc tay trong vụ này vì có những báo cáo tận tường của những người làm vai trò “cánh tay nối dài” đúng nghĩa. Nhưng thời gian qua, họ đã không làm được như vậy hoặc không dám làm chỉ vì phần đông các giám sát khác còn có tư tưởng “ngồi mát ăn bát vàng”. Khi xảy ra hiện tượng bạo lực, mất an ninh, an toàn trên sân, thay vì giám sát phải dũng cảm đối mặt với sự thật để ngăn ngừa triệt để những hậu họa thì đa phần họ viết vo tròn trong báo cáo hoặc lấp lửng như không có gì, để bảo đảm an toàn cho bản thân, bất chấp dư luận lên án, truyền hình quay cận cảnh rất rõ ràng. Vì thế, BTC không thể có cơ sở để xử lý.

Mặt khác, xung quanh vụ xử phạt này, nhiều ý kiến cho rằng, dường như Benicio cũng chỉ là vật tế thần để gỡ rối cho VFF sau hàng loạt vụ xử thiếu thuyết phục và bị công kích dữ dội, như vụ xử Công Vinh hay vụ sân Lạch Tray và sân Thiên Trường (nên VFF phải chọn cho mình một bản án để “lấy lòng” người hâm mộ). Thực hư chưa rõ, nhưng không thể không đặt vấn đề là dường như đang có thế lực ngầm trong BTC đã chỉ đạo và chi phối giám sát - trọng tài, khiến họ trở nên nhu nhược và không dám nêu chính kiến khi xảy ra các sự cố. Chẳng hạn như sự cố ở sân Thiên Trường, PV báo Thanh Niên gọi điện phỏng vấn trọng tài Ngô Quốc Hưng. Ông rất hăng hái trả lời và còn nêu rõ một số người ở sân Thiên Trường gây áp lực và hành hung với PV là có. Nhưng sau khi báo đăng, ngay lập tức ông quay ngược 180 độ và đề nghị được đính chính vì “lỡ miệng”.

Nói thế để thấy, những việc khống chế, chỉ đạo giám sát, trọng tài như vậy là có thật và đang tồn tại như một thách thức. Liệu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký kiêm trưởng BTC Trần Quốc Tuấn có biết chuyện này để chấn chỉnh không?

Q.T