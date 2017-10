1 tỉ người xem khai mạc World Cup

Lễ khai mạc VCK World Cup sẽ diễn ra trong 25 phút, ngay trước trận mở màn giữa chủ nhà Brazil gặp Croatia lúc 3 giờ rạng sáng mai.









Một số hình ảnh của lễ khai mạc trong ngày tổng duyệt được tờ nhật báo Estadao ở Sao Paulo đăng tải hôm qua - Ảnh: Estadao newspaper

Ngoài 68.000 khán giả có mặt xem trực tiếp trên sân Corinthians Arena ở thành phố Sao Paulo, còn có hơn 1 tỉ người ở khắp thế giới xem trực tiếp trên truyền hình lễ khai mạc và trận mở màn World Cup.

Tiết mục “đinh” nhất của buổi lễ là phần trình diễn bài hát chính thức We Are One (Ole Ola), do nữ ca sĩ nhạc pop nổi tiếng Jennifer Lopez hát cùng tay rap Pitbull và nữ ca sĩ xinh đẹp của nước chủ nhà Claudia Leitte, với những vũ công biểu diễn trên nền tiếng trống Olodum truyền thống của Brazil.

Chỉ đạo nghệ thuật cho lễ khai mạc là nữ đạo diễn Daphne Cornez, đến từ nước Bỉ, cho biết: “Buổi lễ còn có những màn trình diễn nêu bật đặc tính của đất nước Brazil, đó là thiên nhiên, con người và bóng đá”. Tham gia các màn trình diễn này có sự góp mặt của khoảng 600 vũ công, các VĐV thể dục nhịp điệu, nghệ sĩ nhào lộn và đi cà kheo…

Tuy nhiên, do diễn ra vào ban ngày (17 giờ chiều, theo giờ địa phương) nên lễ khai mạc World Cup sẽ không có màn trình diễn bắn pháo hoa như một số VCK khác.

Giang lao

Giang lao