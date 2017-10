10 ngày toan tính cho Ribery

Hôm qua, tiền vệ Franck Ribery tuyên bố tương lai của mình tại CLB Bayern Munich sẽ được quyết định trong 10 ngày tới. Hiện tại hợp đồng giữa cầu thủ chạy cánh người Pháp và “Hùm xám” sẽ hết hạn vào năm 2011, nên Ribery có quyền tự do tìm cho mình “bến đỗ” mới ở mùa giải năm sau.

Trong phát biểu trên một kênh truyền hình Đức – Sport 1, Ribery đã bày tỏ mong muốn được chơi bóng tại La Liga. “Tôi rất muốn gia nhập Real Madrid, Barcelona hoặc có thể sẽ là Chelsea. Hiện tại tôi vẫn chưa quyết định gì do trước mắt vẫn còn những trận đấu quan trọng với Bayern Munich. Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ có quyết định cuối cùng trong 10 ngày tới để tìm cơ hội được chơi bóng ở những đội bóng lớn Tây Ban Nha hoặc Anh”, tiền vệ 27 tuổi cho biết.

Điều này đã làm cho người hâm mộ xứ Bavaria hết sức lo lắng do Bayern nhiều khả năng sẽ mất tiền vệ tài năng này trước những lời mời hậu hĩ từ các “đại gia” của châu Âu. Nhưng một số ý kiến lại cho rằng, Ribery chắc chắn sẽ ra đi do những bất đồng nội bộ âm ỉ từ lâu ở đội bóng. Ngoài ra còn có tin cho rằng Ribery phải rời xứ Bavaria là do gia đình không hợp khí hậu ở Munich.

Trên thực tế, mặc dù vẫn giữ được phong độ và chơi rất ấn tượng, nhưng giai đoạn đầu ở mùa giải năm nay, Ribery thường ít được HLV Van Gaal sử dụng do một số bất đồng trong chiến thuật. Theo báo giới, tiền vệ 27 tuổi này mới được chơi thường xuyên hơn vào đầu năm 2010 do trước đó Bayern có thành tích không tốt tại Bundesliga. Chính sự trở lại của Ribery, hợp cùng với Robben ở hàng tiền vệ đã giúp “Hùm xám” vượt qua áp lực chỉ trích từ dư luận và hiện đang tràn trề hy vọng “ăn ba” là: Champions League, Bundesliga và Cúp Đức.

Ngay sau tuyên bố của Ribery, lãnh đạo của Bayern Munich - Karl-Heinz Rummenigge đã phủ nhận điều này và bày tỏ quyết tâm giữ chân tiền vệ người Pháp. “Chúng tôi sẽ có cuộc đàm phán với anh ấy (Ribery) trong thời gian tới và mục đích sẽ là gia hạn hợp đồng. Nếu không đạt được thỏa thuận, không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ bán Ribery vào mùa hè này”, Rummenigge phát biểu trên tờ Bild của Đức.

Theo Rummenigge, việc giữ chân Ribery là tối quan trọng, bởi ban lãnh đạo đội bóng đang có kế hoạch để cải tổ lại lực lượng ở mùa tới. Theo đó, mục tiêu lớn nhất của Bayern ở kỳ chuyển nhượng mùa hè là tiền đạo Dzeko của CLB Wolfsburg. Vì vậy, nếu có được Dzeko cùng với sự trở về của tiền vệ công trẻ T.Kroos (cho Leverkusen mượn), hàng công của “Hùm xám” sẽ được cải thiện đáng kể.

Tây Nguyên