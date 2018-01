23 giờ hôm nay, TRỰC TIẾP Liverpool - Man City

Mục tiêu của Liverpool là trở thành đội bóng đầu tiên buộc Man City phải nếm mùi thất bại ở Premier League mùa này mà nếu làm được điều đó, “Đoàn quân đỏ” cũng sẽ đồng thời chứng minh rằng sự ra đi của ngôi sao Philippe Coutinho, chuyển đến Barcelona, không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của đội bóng. Adam Lallana được xem là ứng viên để thay thế cho vai trò của Coutinho nhưng HLV Juergen Klopp cũng có thể bố trí bộ ba tiền vệ Georginio Wijnaldum, Emre Can và James Milner để đem lại sự cân bằng cho đội bóng nhằm đối phó với hàng tiền vệ linh hoạt và đầy sức sáng tạo của Man City.

Bên cạnh đó, ngoài lợi thế sân nhà, Liverpool còn có được nguyên một tuần để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, mà điều đó chỉ càng có lợi cho cách chơi vốn rất hao tốn nhiều thể lực của họ. Và tất nhiên, khi mọi thành viên của Liverpool vẫn chưa thể quên được thất bại cay đắng trước Man City (0-5) trong trận lượt đi ở Premier League mùa này, đặc biệt là Sadio Mane do chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà anh phải nhận ở phút 37 đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của đội nhà, thì họ càng có thêm động lực để giành chiến thắng.

“Các cầu thủ” mà HLV Guardiola vừa nhắc đến chính là những nhân tố chủ chốt của Man City ở mùa giải này mà trong đó, bộ ba tiền vệ Fernandinho, Kevin De Bruyne và David Silva có thể sẽ thống trị ở khu vực giữa sân tại Anfield. Fernandinho mang lại sự hỗ trợ cần thiết cho hàng hậu vệ trong khi bộ đôi bùng nổ De Bruyne và Silva sẽ gây rất nhiều vấn đề cho hệ thống phòng thủ của Liverpool bằng sự sáng tạo và khả năng đọc trận đấu của họ.

Tuy nhiên, hướng tấn công chính của “The Citizens” vẫn là ở 2 cánh với Leroy Sane (trái) và Raheem Sterling (phải) đầy năng lượng. Sane sẽ buộc Trent Alexander-Arnold phải hoạt động hết công suất để ngăn anh tạt bóng hoặc tiếp cận khung thành của thủ môn Simon Mignolet trong lúc Sterling sẽ khiến Robertson luôn phải để mắt đến mình khi anh đang thăng hoa dưới màu áo của Man City.

Tóm lại, do cả Liverpool lẫn Man City đều thích chơi tấn công nên điều đó có nghĩa là các cơ hội sẽ liên tục xuất hiện ở cả hai đầu sân. Thật khó có thể tin rằng Man City sẽ bại trận trong mùa giải này khi họ đang chơi với phong độ ấn tượng. Trong những tuần gần đây, “The Citizens” ít chiếm ưu thế trong các trận đấu hơn nhưng họ vẫn tiếp tục giành được chiến thắng và điều đó tạo ra cảm giác bất khả chiến bại. Hai HLV Klopp và Guardiola đã có vài cuộc so tài quan trọng trong quá khứ và Liverpool chính là đối thủ mà Man City cần phải có sự thận trọng. Do vậy, trận đấu có thể kết thúc với bất kỳ kết quả nào, nhưng một tỷ số hòa mang đầy tính giải trí có vẻ gần với thực tế hơn.