24 tuổi Messi đã thành huyền thoại

Họ đã nói những gì trước khi nhận giải? Phát biểu của 3 ứng cử viên Quả bóng vàng FIFA 2011 dành cho nữ gồm Marta (Brazil), Homare Sawa (Nhật Bản), Abby Wambach (Mỹ). Marta: "Thật là niềm tự hào lớn khi có mặt tại đây. Không có gì tuyệt vời hơn khi biết rằng đây là cách để nhìn nhận lại những đóng góp dành cho bóng đá trong một năm qua". Homare Sawa: "Tôi rất vinh dự khi đến đây. Giấc mơ đẹp nhất là giành ngôi vô địch World Cup như chúng tôi đã làm được". Tuyển nữ Nhật Bản đã lần đầu tiên vô địch World Cup (2011). Abby Wambach: "Chỉ có một lý do tôi có mặt tại đây, đó là tôi đã đón nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ người hâm mộ. Tôi may mắn khi có được họ. Cám ơn tất cả". Phát biểu của 3 ứng viên cho đề cử HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm: Bruno Bini (tuyển Pháp), Norio Sasaki (Nhật Bản), Pia Sundhage (Mỹ). HLV Bruno Bini: "Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé khi đến đây. Đây là phần thưởng cho sự đóng góp của cả đội và Liên đoàn (bóng đá Pháp)". HLV Norio Sasaki: "Kết quả của chúng tôi tại Đức càng đặc biệt có ý nghĩa hơn khi vào tháng 3.2011 đất nước tôi phải hứng chịu một trận động đất kinh hoàng". HLV Pia Sundhage: "Tôi rất hạnh phúc khi trông thấy mọi người ngày càng quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn. Tôi tin chúng tôi đang nhìn thấy sự khởi đầu của chuỗi sự kiện đặc biệt". Ngồi trên 6 chiếc ghế cao nhất cho các danh hiệu dành cho nam có 2 cầu thủ Lionel Messin và Xavi, 2 HLV Alex Ferguson và Pep Guardiola. 2 chiếc ghế trống còn lại đáng lẽ ra sẽ dành cho tiền vệ Cristiano Ronaldo và HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, trước đó thầy trò họ đã thông báo xin vắng mặt vì bận tập trung cho trận đấu lượt về Cúp nhà Vua Tây Ban Nha với Malaga. HLV Alex Ferguson (M.U): "Mọi thứ đều dễ dàng đối với tôi khi ở M.U, chính vì điều đó mà tôi ở đó khá lâu. Mọi kế hoạch đều trở nên dễ hơn vì tôi đã chọn đúng đội bóng cho mình". HLV Pep Guardiola: "Sự thật là có rất nhiều cầu thủ trưởng thành từ học viện của Barcelona và điều đó đã giúp cho công việc của tôi dễ dàng hơn. Họ luôn biết về nhau". Lionel Messi: "Các giải thưởng cá nhân luôn có ý nghĩa rất đặc biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là những gì chúng tôi đạt được trên phương diện tập thể". Xavi: "Tôi đã rất may mắn khi được ở đây nhiều năm và được trải qua bước tiến tuyệt vời và mang tính lịch sử này. Tôi chỉ muốn giữ nó mãi".