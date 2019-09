5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chi kỷ lục hơn 5 tỉ bảng mua sắm cầu thủ

Đây cũng được xem là mức chi mua sắm kỷ lục nhất từ trước đến nay ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu này. Trong đó, giải Ngoại hạng Anh tiếp tục giữ ngôi số 1 chi mua sắm nhiều nhất (1,41 tỉ bảng) dù kết thúc kỳ mua sắm sớm nhất vào ngày 8.8.

Trong khi đó, giải La Liga dự báo sẽ vượt mặt giải Ngoại hạng Anh do mua bán trễ hơn tới ngày 2.9 vừa rồi mới kết thúc, nhưng do giờ chót các thương vụ chuyển nhượng “bom tấn” của các ngôi sao như Pogba và Neymar dự định đến Real Madrid và Barcelona đều không thành, nên giải đấu này không thể tăng thêm chi tiêu mua sắm và dừng ở mức tổng cộng là 1,24 tỉ bảng (nhưng tăng gấp đôi so với mức chi mua sắm hồi năm 2017).