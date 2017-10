5 ngôi sao của AS Roma bị Indonesia từ chối nhập cảnh

(TNO) Chuyến du đấu lần đầu tiên đến Indonesia của AS Roma đã phải gặp rắc rối khi 5 cầu thủ ngôi sao của đội bóng Ý bị quốc gia Đông Nam Á từ chối cho nhập cảnh và buộc phải bay trở về Rome.

Gervinho (phải) là 1 trong 5 cầu thủ AS Roma không được nhập cảnh vào Indonesia - Ảnh: AFP Gervinho (phải) là 1 trong 5 cầu thủ AS Roma không được nhập cảnh vào Indonesia - Ảnh: AFP

Theo Reuters, trong khi người hâm mộ bóng đá Indonesia háo hức chờ đón những thần tượng của mình đáp chuyến bay xuống thủ đô Jakarta hôm 24.7 nằm trong lịch du đấu của AS Roma ở quốc gia này có chủ đề "AS Roma Indonesia Day 2015” thì bất ngờ nhận tin không vui do 5 cầu thủ của đội bóng Ý bị từ chối nhập cảnh.

Theo bạn lãnh đạo CLB AS Roma, 5 cầu thủ của họ bị từ chối nhập cảnh gồm 2 chân sút của tuyển Bờ Biển Ngà Seydou Doumbia, Gervinho, tiền vệ Victor Ibarbo (người Colombia), tiền vệ người Serbia Adem Ljajic và tiền đạo 19 tuổi Antonio Sanabria (người Paraguay) nhưng không nêu rõ lý do.

Ngay sau khi gặp sự cố bất đắc dĩ, 5 ngôi sao nói trên đã buộc phải đáp chuyến bay trở lại Rome trong ngày và không thể cùng đồng đội tham gia sự kiện ở sân vận động Gelora Bung Karno vào ngày 25.7.

Người hâm mộ Indonesia phần nào thất vọng khi 5 cầu thủ của AS Roma vắng mặt - Ảnh: Reuters Người hâm mộ Indonesia phần nào thất vọng khi 5 cầu thủ của AS Roma vắng mặt - Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành của CLB AS Roma là Italo Zanzi thất vọng nói với phóng viên tại khách sạn ở Jakarta: “Việc đội bóng được đón chào nồng nhiệt ở đường phố lẫn khách sạn là điều rất hạnh phúc. Tuy nhiên chúng tôi đã gặp phải tình huống không may ở sân bay và thật bực bội khi 5 cầu thủ của đội không được phép vào quốc gia này. Họ đang trên đường trở lại Rome”.

Điểm đến Indonesia là chuyến đi cuối cùng trong đợt du đấu của đội bóng nổi tiếng mang áo màu bả trầu của Serie A. Trước đó, AS Roma vừa tham gia giải đấu International Champions Cup tại Úc, nơi mà đội bóng Ý đánh bại Real Madrid trong loạt sút luân lưu và thua Manchester City cũng sau loạt đá cân não.

Tây Nguyên