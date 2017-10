6 cầu thủ Donetsk không dám về Ukraine vì vụ MH17

(TNO) Theo Canal +, đã có 6 cầu thủ của Shakhtar Donetsk từ chối trở về Ukraine sau khi hoàn tất chuyến du đấu giao hữu trên đất Pháp.

Douglas Costa (phải) là một trong những cầu thủ từ chối trở lại Ukraine - Ảnh: AFP

Danh tính những cầu thủ bỗng dưng biến mất sau trận Shakhtar Donetsk gặp Lyon diễn ra hôm 19.7 qua gồm có Alex Teixeira, Fred, Dentinho, Facundo Ferreyra, Douglas Costa và 1 cầu thủ chưa xác định danh tính.

Được biết, 5 trong số 6 cầu thủ của Shakhtar Donetsk “bốc hơi” mang quốc tịch Nam Mỹ.

Vụ việc nói trên xảy ra sau khi Douglas Costa được cho là có liên hệ với CLB AS Monaco (Pháp). Douglas Costa có thể trở thành người thay thế cho James Rodriguez tại Monaco khi cầu thủ người Colombia chuẩn bị sang Real Madrid trong vài tuần tới.

Trong khi đó, báo chí Pháp cho rằng các cầu thủ từ chối trở lại Ukraine vì lý do chính trị mà đất nước này đang có liên quan. Bên cạnh đó, một lý do khác có thể là do họ sợ đi máy bay khi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vừa bị tình nghi là bị bắn rơi trên lãnh thổ nước này.

Theo Mirror, cả 5 cầu thủ Shakhtar Donetsk không có mặt trên chuyến bay trở về Ukraine đều là những cầu đắt giá của CLB.

Đức Trường

