65 triệu bảng mua Ronaldo

Quyết tâm tái thiết M.U và chinh phục một lần nữa chức vô địch Champions League, HLV Ferguson hối thúc Ban lãnh đạo M.U đưa đứa con cưng một thời Cristiano Ronaldo sớm trở lại sân Old Trafford.

HLV Ferguson gần đây không giấu giếm khát khao được tái hợp Ronaldo, khi chứng kiến siêu sao này càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ tại Real Madrid kể từ lúc chia tay M.U cách đây gần 4 năm, với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới 80 triệu bảng đến nay chưa bị phá. Nhưng dù rất muốn, HLV Ferguson cũng đành ngậm ngùi nói: “Sẽ không dễ chút nào để mua lại được Ronaldo, vì giá cả quá đắt đỏ”.

Mặc dù vậy, Ferguson vẫn hy vọng: “Bạn không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ronaldo gần đây nói muốn đến chơi một CLB khác ở mùa tới, nên không biết chừng cậu ta lại muốn trở về M.U thì sao?”. Bản thân Ronaldo - hiện chỉ còn 2 năm hợp đồng với Real - cũng thể hiện cảm xúc muốn trở lại sân Old Trafford. Sau trận Real thắng M.U 2-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League vừa rồi, mà Ronaldo là người ghi bàn quyết định, anh nói: “CĐV M.U đã tiếp đón tôi một cách nồng hậu đến không thể tin được. Tôi đã ghi bàn loại CLB cũ, lương tâm tôi lúc đó giằng xé dữ dội với nhiều cảm xúc trái ngược”.

Điều này chứng tỏ Ronaldo vẫn còn quyến luyến với M.U. Trong khi đó tại Real, dù là ngôi sao số 1 bất khả xâm phạm, nhưng Ronaldo không được giới CĐV Madrid đối xử tốt như ở Manchester. Trên sân Bernabeu, không ít lần cầu thủ người Bồ Đào Nha này cùng ông thầy đồng hương Mourinho bị la ó vì Real chơi sa sút thua kình địch Barca ở giải La Liga. Gần đây chỉ trích mới giảm bớt, sau khi Real thắng liên tiếp Barca 2 trận siêu kinh điển, vào chung kết Cúp nhà vua cũng như tứ kết Champions League. Việc Ronaldo và HLV Mourinho có ở lại Real mùa tới hay không vẫn chưa rõ, khi cả hai đến nay vẫn chưa chịu ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng mới.

Chính vì vậy, nhận thấy có cơ hội nhưng lại lấn cấn ở tài chính, Ban lãnh đạo M.U vừa tìm được giải pháp rất khả dĩ là kết hợp với hãng tài trợ áo đấu lâu năm Nike cùng nhau hợp tác để đưa bằng được Ronaldo trở về sân Old Trafford. Theo tờ The Sun, M.U và Nike dự định bỏ ra một khoản tiền khoảng 65 triệu bảng để thương lượng với Real đồng ý chuyển nhượng Ronaldo. Ronaldo hiện 28 tuổi, và giá này là hợp lý so với mức 80 triệu bảng mà M.U từng bán cách đây 4 năm. Một tín hiệu khả quan nữa là Ronaldo vừa từ chối thẳng đề nghị hậu hĩ từ Paris St.Germain với mức lương kỷ lục gần 500.000 bảng/tuần trong 5 năm, để chấp nhận chỉ phân nửa mức lương trên nếu có thể quay trở lại M.U.

Với những động thái thiết thực này, CĐV M.U đang hết sức kỳ vọng sẽ tái ngộ với Ronaldo trong thời gian không xa. Hơn nữa, HLV Ferguson cũng vừa lên tiếng không có chuyện bán tiền đạo Rooney để lôi kéo sự quan tâm của Ronaldo, vì M.U luôn muốn giữ lực lượng mạnh nhất để chinh phục các ngôi vô địch.

Giang Lao

