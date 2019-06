7 giờ 30 hôm nay, TRỰC TIẾP Brazil - Bolivia: Chủ nhà cần một khởi đầu hoàn hảo

Brazil đã bất bại trong 10 trận đấu kể từ khi họ bị đội tuyển Bỉ loại ở vòng tứ kết World Cup 2018 nhưng sự chuẩn bị cho Copa America của “Selecao” đã vướng phải những rắc rối từ Neymar. Trước hết là cáo buộc cưỡng hiếp một người mẫu mà Neymar đã phủ nhận và sau đó là ca chấn thương mắt cá chân đã loại anh ra khỏi giải đấu này.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng sự vắng mặt của Neymar có khi lại tốt cho Brazil bởi sẽ có ít bầu không khí ồn ào xung quanh đội bóng và sự tập trung sẽ tốt hơn ở trên sân. Vấn đề là ai sẽ thay thế vị trí của Neymar trong số những cầu thủ tấn công của Brazil? Xét đến chuyện Bolivia không phải là một đối thủ đáng gờm, HLV Tite có thể trao cơ hội cho David Neres để tài năng trẻ này sánh vai với Gabriel Jesus và Richarlison trên hàng công, dưới sự hỗ trợ của Philippe Coutinho từ phía sau.

Dù không lấp lánh nhưng đội tuyển Brazil của HLV Tite vẫn mạnh hơn hẳn so với một Bolivia (7 giờ 30 ngày 15.6) thường tỏ ra yếu ớt khi xuống đồng bằng.

HLV Tite “không biết” về việc liệu Brazil có thể đăng quang tại Copa America 2019 hay không khi “chúng tôi sẽ chơi trên đất nước của chúng tôi và sự kỳ vọng là rất cao” nhưng điều ông mong muốn là “chúng tôi sẽ chơi với phong độ tốt nhất của mình” để giành chiến thắng trong mỗi trận đấu, bắt đầu bằng cuộc so tài với Bolivia.

Trái ngược với Brazil, Bolivia đến Copa America 2019 với hành trang là thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong số 10 đội bóng của Nam Mỹ và do vậy, chẳng ai mong đợi họ sẽ tạo nên một cơn địa chấn tại Sao Paulo. Vẫn biết lịch sử Copa America tràn ngập những bất ngờ nhưng làm sao có thể tin vào điều đó khi “Le Verde” đã không giành được một chiến thắng nào trong 7 trận gần nhất và không ghi được bàn thắng nào ở 3 trận đấu chuẩn bị cho Copa America.

Các cầu thủ Bolivia không thể so sánh với những người đồng nghiệp Brazil

Có một số bằng chứng cho thấy HLV Eduardo Villegas có thể tạo ra một hệ thống phòng thủ đáng tin cậy, và khi Bolivia càng giữ sạch được mành lưới càng lâu thì càng có nhiều khả năng là các đối thủ của họ sẽ nóng vội và bỏ ngỏ không gian cho họ phản công. Thế nhưng, điều đó chỉ có thể xảy ra tại La Paz, nơi độ cao chết người của thủ đô Bolivia thường khiến đối thủ của họ kiệt sức. Còn khi xuống đồng bằng, như Sao Paulo chẳng hạn, thật khó có thể tìm thấy nhiều điểm mạnh của “Le Verde”

Bên cạnh đó, Bolivia vẫn chưa thể thay thế được thế hệ cầu thủ tài năng đã đưa họ đến với VCK World Cup 1994, và nếu như không có chất lượng thật sự thì họ cần có thêm thời gian để chuẩn bị. Thế nhưng, khi sự hỗn loạn ở LĐBĐ Bolivia đã dẫn đến chuyện thay HLV liên tục, mà người mới nhất là ông Villegas chỉ mới được bổ nhiệm hồi tháng 2, thì làm sao “Le Verde” có đủ thời gian.

Thế nên, dù Brazil của HLV Tite không lấp lánh như những “Selecao” trong quá khứ thì đó vẫn là đối thủ quá tầm so với Bolivia. Thậm chí ngôi sao của họ, tiền đạo Marcelo Martins đang chơi cho CLB Shijiazhuang Ever Bright của Trung Quốc, chẳng là gì so với Jesus, Coutinho, Roberto Firmino… Có lẽ các cầu thủ Bolivia nên để dành sức lực cho 2 trận đấu ít khó khăn hơn với Peru và Venezuela.