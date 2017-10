Ả Rập Saudi và Hàn Quốc đoạt vé dự World Cup 2018

Tại bảng B, sau khi Nhật Bản sớm đoạt vé với ngôi đầu, Ả Rập Saudi đã có nỗ lực đầy ấn tượng. Trước lượt trận cuối, tưởng như Ả Rập Saudi sẽ khó cải thiện tinh thần sau 2 thất bại liên tiếp trước Úc và UAE. Theo đó, sau khi chủ nhà Úc đánh bại Thái Lan 2-1 ở trận đấu sớm, Ả Rập Saudi buộc phải đánh bại vị khách Nhật Bản nếu muốn giành vé trực tiếp đến Nga.

Mọi nỗ lực của đoàn quân của HLV người Hà Lan Bert van Marwijk cuối cùng cũng thành công khi có chiến thắng sát nút 1-0 trước Nhật Bản nhờ pha lập công của Fahad Al-Muwallad ở phút 63. Chiến thắng này giúp Ả Rập Saudi giữ vị trí thứ 2 khi có cùng 19 điểm với Úc nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +5) để lần thứ 5 góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Úc đành chấp nhận chiếc vé đá play-off khi xếp thứ 3 bảng B khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu với Thái Lan, đội đứng cuối bảng với 2 điểm. Ở trận còn lại, Iraq đánh bại UAE 1-0 để lần lượt xếp vị trí thứ 5 và 4 của bảng B.

Ở bảng A, Hàn Quốc hành quân đến Uzbekistan với nhiều nỗi lo bởi một thất bại sẽ khiến đoàn quân đến từ xứ sở kim chi phải nhường chiếc vé thứ 2 cho chính đối thủ (Iran sớm đoạt vé đầu tiên của bảng A dự World Cup 2018). Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra khi Hàn Quốc chứng tỏ sức mạnh của mình để cầm chân chủ nhà 0-0 trong thế trận lấn lướt. Kết quả này giúp Hàn Quốc giữ vị trí thứ 2 với 15 điểm, hơn Uzbekistan 2 điểm và giành vé thứ 2 của bảng B trực tiếp đến Nga.

Trong khi đó, với trận hòa trên, Uzbekistan không những bỏ lỡ cơ hội lớn mà còn “mất cả chì lẫn chài” do Syria xuất sắc cầm chân chủ nhà Iran 2-2 nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng trận đấu của Omar Al Somah. Pha ghi bàn này đã giúp Syria (13 điểm) giữ vị trí thứ 3 để giành suất đá play-off do hơn Uzbekistan hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -1) đồng thời dập tắt hy vọng của Trung Quốc (12 điểm, thắng chủ nhà Qatar 2-1).

Như vậy, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc và Ả Rập Saudi đoạt 4 chiếc vé trực tiếp đến World Cup 2018 với hy vọng sẽ cải thiện thành tích đáng thất vọng của bóng đá châu lục tại World Cup 2014, giải đấu mà châu Á không có đội nào lọt đến vòng knock-out. Syria sẽ đụng độ Úc ở 2 lượt trận play-off và đội thắng sẽ gặp đại diện của khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean để tranh chiếc vé vớt đến World Cup 2018.

Tây Nguyên