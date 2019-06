AC Milan bổ nhiệm HLV mới để cải tổ đội bóng

AFP hôm 15.6 dẫn nguồn tin báo giới Ý cho biết HLV Giampaolo đã quyết định rời Sampdoria sau 3 mùa giải và sẽ ký hợp đồng thời hạn 2 năm dẫn dắt CLB AC Milan. Nhà cầm quân 51 tuổi gốc Thụy Sĩ sẽ tham gia cuộc cải tổ đang diễn ra tại Milan, đội bóng trước đó đã củng cố đội ngũ quản lý bằng cách lần lượt đưa vào các huyền thoại của sân San Siro là Zvonimir Boban và Paolo Maldini về làm giám đốc thể thao và kỹ thuật.

Tháng trước, sau khi kết thúc mùa giải 2018 - 2019, Gennaro Gattuso (một cựu cầu thủ nổi tiếng của AC Milan) đã từ chức HLV đội bóng áo sọc đỏ đen sau 2 năm nắm quyền khi đội chủ sân San Siro chỉ về vị trí thứ năm tại Serie A. Sự ra đi của Gattuso một phần vì AC Milan tiếp tục gây thất vọng với mùa giải thứ tư liên tiếp không có vé dự Champions League, một phần vì chính sách cắt giảm chi tiêu trước kỳ chuyển nhượng mùa hè này của đội bóng từng 7 lần đoạt chức vô địch châu Âu.

Theo AFP, Giampaolo sẽ được AC Milan trao cho một bản hợp đồng 2 năm và có thể tùy chọn gia hạn sau khi Chủ tịch Massimo Ferrero của CLB Sampdoria cho phép chiến lược gia này sớm chấm dứt hợp đồng kéo dài đến năm 2020. “Tôi muốn cảm ơn chủ tịch Ferrero và CLB Sampdoria vì 3 mùa giải tuyệt vời vừa qua. Tôi muốn cảm ơn tất cả những cầu thủ Sampdoria mà tôi đã làm việc trong thời gian ở đội bóng”, HLV Giampaolo nói với trên trang web của CLB Sampdoria.

Mặc dù hầu hết dẫn dắt những đội bóng ít danh tiếng ở Ý (Cremonese, Siena, Brescia, Cesena, Empoli..) nhưng Giampaolo được AC Milan chọn nhờ phong cách chiến thuật luôn hướng đến kiểm soát bóng và tấn công. Đây cũng chính lý do mà đội bóng thành Milan quyết định đàm phán với Giampaolo do đội bóng sẽ phải “thắt lưng buộc bụng” ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi đang trong cuộc chiến pháp lý với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) để tránh án phạt cấm dự giải châu Âu mùa tới do vi phạm Luật Công bằng tài chính (FFP).

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân 51 tuổi này, Sampdoria mùa trước kết thúc mùa giải với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Serie A.

