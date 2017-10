AC Milan chạm tay vào Scudetto

Dù Inter Milan và Napoli đã thắng trong trận đấu sớm (Inter thắng Cesena 2-1 và Napoli thắng Genoa 1-0) nhưng trong trận đấu vòng 35 Serie A tối qua, AC Milan cũng thắng Bologna 1-0 trên sân nhà (bàn thắng duy nhất do Flamini ghi) để tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm (77 so với 69 của Inter).

Do Serie A chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc nên đây là cách biệt quá an toàn đối với AC Milan và họ gần như đã cầm chắc Scudetto trong tay. Chỉ cần 1 điểm nữa trong trận gặp chủ nhà AS Roma vào thứ bảy tới, họ sẽ lên ngôi vô địch bất chấp các kết quả còn lại của Inter. Các kết quả khác: Catania - Cagliari 2-0, Fiorentina - Udinese: 5-2, Chievo - Lecce: 1-0, Parma - Palermo: 3-1, Sampdoria - Brescia: 3-3.

T.K