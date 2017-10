AC Milan điên tiết vì trọng tài

Tranh cãi về việc xác định bàn thắng trên vạch vôi lại bùng lên dữ dội, sau khi AC Milan bị từ chối 1 bàn thắng rõ ràng trong trận hòa Juventus 1-1 rạng sáng qua.

Đó là tình huống diễn ra ở phút 25, tiền vệ Muntari của Milan đánh đầu bồi cận thành đưa bóng đi qua vạch vôi ngang khung thành trong lúc thủ môn Buffon của Juve nỗ lực đẩy ra. Diễn biến pha bóng nhanh đến nỗi trọng tài chính Tagliavento và trợ lý không theo kịp tình huống đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của Milan. Pha chiếu lại trên truyền hình cho thấy bóng đã qua vạch vôi rõ ràng và thủ môn Buffon với 2 tay cứu bóng từ trong ra. Nếu bàn thắng này được công nhận thì AC Milan đã dẫn 2-0 và cơ hội gỡ hòa của Juve (Matri ghi ở phút 83) là rất thấp.

Sau trận đấu, HLV Allegri của Milan chế giễu Juve đã đạt được một kết quả “đầy giả tạo” (ám chỉ nhờ sự giúp sức từ trọng tài). Báo chí Ý cũng nhận định bàn thắng bị từ chối trên có thể quyết định cục diện cuộc đua vô địch giải Serie A mùa này, vì sau trận hòa này Milan tuy vẫn hơn Juve 1 điểm (51 so với 50) nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận. Do đó, nếu Juve thắng trận đấu bù (gặp Bologna trong nhóm cuối bảng vào đầu tháng 3) thì họ sẽ lấy lại ngôi đầu cùng cách biệt hơn 2 điểm.

Vì vậy, không riêng gì HLV Allegri, các cầu thủ Milan như Robinho cũng rất ấm ức và nghi ngờ liệu đã có một thế lực ngầm can thiệp vào trận đấu? Trang Football Italia còn tiết lộ, Phó chủ tịch AC Milan là Adriano Galliani trong giờ nghỉ giữa hiệp đã xuống phòng thay đồ tìm gặp các trọng tài để chỉ trích dữ dội, và sau đó có lẽ do tức giận quá mức ông này đã phải rời sân San Siro sớm do bị “tăng huyết áp”.

Trong khi đó, phía Juve, HLV Conte xác nhận bàn thắng không được công nhận là hợp lệ, nhưng bảo vệ các trọng tài rằng: “Họ cũng có lúc mắc sai lầm. Trọng tài cũng đã từ chối một tình huống đáng lẽ Juve ghi bàn khi bắt việt vị đấy thôi”. Thủ môn Buffon cũng thừa nhận: “Sau khi xem lại các bức ảnh, đúng là bàn thắng hợp lệ”.

Giang Lao