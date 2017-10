AC Milan khủng hoảng 

Đúng như dự báo, với đội hình thiếu chiều sâu và mỏng vì bán hoặc thanh lý hợp đồng với hầu hết các trụ cột của mùa trước, AC Milan đã chơi bế tắc và thua Sampdoria 0-1 trong trận mở màn mùa giải mới Serie A rạng sáng qua. Bàn thắng duy nhất do Andrea Costa ghi phút 58 cho đội khách.

Kết cục này tuy chưa phải là thảm họa vì mới trận đầu, nhưng phần lớn 49.000 khán giả có mặt trên sân San Siro của AC Milan đã lờ mờ hiểu được tình cảnh khủng hoảng của đội nhà. Hiện CĐV AC Milan hy vọng trong những ngày tới, ban lãnh đạo CLB sẽ tìm được giải pháp đưa tiền vệ ngôi sao Kaka trở lại để tạo động lực.



Costa (thứ 2, từ bên trái) đánh đầu ghi bàn giúp Sampdoria hạ gục AC Milan - Ảnh: Reuters

Trong khi AC Milan lận đận, thì đối thủ hàng xóm Inter Milan ra quân khí thế khi thắng đậm tân binh Pescara 3-0 với các bàn thắng do Sneijder, Milito và Coutinho ghi. Napoli cũng thắng đậm Palermo 3-0 trên sân khách do Hamsik, Maggio và Cavani ghi bàn. Các kết quả khác: AS Roma hòa Catania 2-2; Atalanta thua Lazio 0-1; Chievo thắng Bologna 2-0; Genoa thắng Cagliari 2-0 và Siena hòa Torino 0-0.

T.Quyết