AC Milan thua tệ hại, AS Roma trở lại ngôi nhì bảng

(TNO) Tuy Juventus đã chính thức vô địch Serie A nhưng cuộc tranh giành những chiếc vé tham dự Champions League, Europa League và cuộc chiến trụ hạng vẫn diễn ra rất quyết liệt ở vòng 34 Serie A cuối tuần qua.

Dù Higuain không thắng nổi thủ thành Diego Lopez trên chấm 11m ngay sau đó nhưng với 10 người trên sân, AC Milan phải chống chọi vất vả những đợt tấn công hơn sức hơn người của các học trò huấn luyện viên Benitez trong ngày mà thông tin Liverpool đang muốn đem ông trở lại sân Anfield tràn ngập các mặt báo.

Đoàn quân của Filippo Inzaghi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn hàng loạt những pha tấn công như vũ bão của Napoli nhưng mọi chuyện kết thúc trong vòng 20 phút cuối cùng của trận đấu, thời điểm cơn “ác mộng” bắt đầu ập đến với đội bóng mặc áo sọc đỏ-đen.

Đầu tiên, Marek Hamsik khai thông thế bế tắc cho Napoli bằng một cú cứa lòng chân phải đưa bóng đi hiểm hóc vào góc hẹp của khung thành, hạ gục thủ thành Lopez.

Chưa dừng lại ở đó khi phút 77, Manolo Gabbiadini ghi bàn thắng ấn định kết quả chung cuộc 3-0 cho Napoli, chấm dứt cơn ác mộng của AC Milan.

Với chiến thắng 3-0 trước AC Milan, Napoli tiến thêm được một bước gần hơn với đội bóng đang xếp thứ 3 Lazio, khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn 4 điểm. AC Milan thì đã không còn bất cứ một hy vọng nào trong mùa giải năm nay, trong khi ông Filippo Inzaghi lúc nào cũng “thấp thỏm” ngồi trên chiếc ghế đang lung lay chực sụp đổ.

AS Roma tái chiếm vị trí nhì bảng Serie A sau khi thắng Genoa 2-0 - Ảnh: AFP AS Roma tái chiếm vị trí nhì bảng Serie A sau khi thắng Genoa 2-0 - Ảnh: AFP

Trong trận đấu sớm hơn, AS Roma đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Genoa để chính thức “đòi lại” vị trí nhì bảng từ tay Lazio, sau khi đoàn quân của ông Stefano Pioli bất ngờ bị cầm hòa 1-1 trên sân của Atalanta. Tuy đã giành lại được vị trí thứ 2 nhưng AS Roma chỉ hơn Lazio đúng một điểm, một khoảng cách quá mong manh nhưng cũng đủ để AS Roma lấy lại niềm tin của chính mình sau hàng loạt trận đấu sa sút.