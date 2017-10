AC Milan vượt khó

Ở vòng đấu cuối tuần rồi, việc AC Milan phải nhờ đến bàn thắng của lão tướng 37 tuổi Filippo Inzaghi mới tìm được trận hòa 1-1 trước Catania ngay trên sân nhà San Siro, đã lý giải ngọn nguồn những bất ổn hiện nay của đội bóng áo sọc đỏ đen. Như HLV Jose Mourinho của Real Madrid từng nhận định: “AC Milan đang có trong tay một đội hình cự phách, một hàng tấn công dữ dội bậc nhất châu Âu hiện tại. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của họ là HLV Allegri có tìm được giải pháp thích hợp để phát huy hết sức mạnh đó hay không. Nếu làm được, AC Milan không chỉ là ứng cử viên vô địch nặng ký ở Serie A mà cả ở Champions League”.

Thật tiếc, đến nay rõ ràng là ông Allegri chưa có giải pháp nào ổn thỏa. AC Milan vẫn đang chơi một cách phập phù kể từ đầu giải, trận hay trận dở xen kẽ nhau. Như ở trận ra quân họ thắng Lecce 4-0, thì đến vòng đấu kế lại để thua đội tân binh Cesena 0-2, rồi lại thắng Auxerre 2-0 ở trận mở màn vòng bảng Champions League, nhưng ngay sau đó lại chơi vật vờ để Catania cầm hòa. HLV Allegri lý giải: “Các cầu thủ của tôi đã không có sự tập trung cần thiết, vẫn chưa tìm được sự gắn kết, và cần một thời gian nữa mới chơi thực sự ăn ý. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận sự mất tập trung như ở trận gặp Catania. Điều này dứt khoát là không thể lặp lại ở trận đấu sắp tới đây trước Lazio”.

Ở trận này, AC Milan tiếp tục vắng ngôi sao Pato và thủ quân Massimo Ambrosini. Vì vậy, Kevin-Prince Boateng sẽ được ra sân trong đội hình chính thức. Tương tự là ngôi sao Robinho cũng sẽ có trận ra quân đầu tiên ở đội hình xuất phát của AC Milan, để hợp cùng Ibrahimovic và Ronaldinho thành bộ ba trên hàng tấn công.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, AS Roma gặp Brescia trên sân khách trong tình cảnh đang đối mặt với những rắc rối nội bộ. Ngoài chuyện AS Roma bị rao bán vì nợ nần lên tới hơn 300 triệu euro, có thông tin HLV Claudio Ranieri đang bị thủ quân Francesco Totti ngấm ngầm “đảo chính”, vì đã bất lực trong việc vực dậy AS Roma sau các thất bại choáng váng trước Cagliari 1-5, rồi Bayern Munich 0-2 ở Champions League.

Trong khi đó, ở vòng này đội ĐKVĐ Inter Milan chỉ gặp đối thủ dưới cơ Bari trên sân nhà, và dù vẫn chơi chưa thật thuyết phục, nhưng thầy trò HLV Rafa Benitez nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm nữa nhờ vào phong độ ổn định của những ngôi sao đang chơi xuất sắc như Eto'o hay Diego Milito.

Giang Lao