Ác mộng ngày mở màn

HLV Brendan Rodgers vẫn cố giữ sự bình tĩnh sau trận Liverpool thua West Brom 0-3 ngay ngày mở màn mùa giải mới. Tuy nhiên, cựu HLV của CLB Swansea này đã thực sự cảm nhận áp lực thật lớn.

Nó hoàn toàn khác với một đồng nghiệp khác là Villas-Boas của Tottenham cũng chịu áp lực sau trận ra quân thua sít sao Newcastle 1-2 diễn ra muộn hơn sau đó. Bởi vì trận thua của Liverpool không cho thấy một hình ảnh gì đáng để trông đợi. Hàng thủ, nhất là cặp trung vệ Agger và Skrtel, vẫn mắc rất nhiều sai sót như mùa trước dưới thời Kenny Dalglish.

Trong khi ở mặt trận tấn công, tiền đạo Luis Suarez gần như không có sự hỗ trợ tích cực từ các tiền vệ, vì tân binh trị giá 15 triệu bảng Joe Allen chưa tìm được tiếng nói chung với Gerrard và Lucas cũng như Downing. Cũng thật lạ, bởi vì với hàng tiền vệ này mà Liverpool lại để cho 2 cầu thủ ít tên tuổi của West Brom là Mulumbu và Yacob chia cắt rất dễ dàng thì thua cũng đáng. Các thống kê cho thấy, bộ đôi trên đã giúp West Brom có đến 6 cơ hội (trong tổng số 18 lần tổ chức tấn công) uy hiếp trực diện khung thành thủ môn Reina, trong khi Liverpool với 16 lần lên bóng chỉ tạo có 2 tình huống gây nguy hiểm.

Vậy đâu là nguyên nhân? HLV Rodgers đổ thừa đó là do trọng tài Phil Dowd bắt quá khắt khe với 2 quả phạt đền và 1 chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Agger (phút 58), đã gián tiếp khiến Liverpool sụp đổ. Mặc dù vậy, bình luận viên Phil McNulty của BBC Sport nhận định: “Liverpool chơi quá thiếu sắc nét và động lực rất kém. Họ gần như bế tắc trong chính lối chơi của mình”. Cựu cầu thủ của Liverpool, Alan Hansen phân tích sâu hơn: “Sai lầm ở chỗ chính Rodgers không chịu thay đổi, dù thừa biết đội nhà hoàn toàn bế tắc trong việc gây áp lực lên phần sân đối phương. Lẽ ra nên tận dụng khả năng chơi bóng bổng của Andy Carroll, nhưng Rodgers chỉ đưa tiền đạo này vào sân ở 10 phút cuối khi mọi sự đã an bài. Nếu tôi là Rodgers, tôi sẽ đưa Carroll đá từ đầu và Liverpool không thua đậm như vậy”. Một lý do nữa, HLV hiện nay của West Brom là Steve Clarke từng là trợ lý của HLV Dalglish trong 18 tháng làm việc ở Liverpool trước đây, đã quá hiểu đội bóng cũ và dễ dàng có giải pháp đánh hạ đội bóng do HLV Rodgers dẫn dắt.

Giữa tuần này, Liverpool sẽ đấu play-off giải Europa League với trận gặp CLB Heart của Scotland. Một chiến thắng là cần thiết để vực dậy tinh thần trước cuộc quyết đấu vào cuối tuần gặp Man.City trên sân nhà Anfield.

Giang Lao