Ai sẽ lật đổ Inter Milan?

Chỉ có thể là 3 cái tên Juventus, AC Milan hoặc AS Roma. Tuy nhiên, đó là xét về mặt truyền thống, còn trên thực tế thì để làm được điều đó quả không dễ chút nào.

Vẫn là ứng viên số 1

Tính đến thời điểm hiện tại, Inter tuy rất im ắng trên thị trường chuyển nhượng nhưng với lực lượng chủ chốt giành cú "ăn ba" lịch sử ở mùa bóng trước vẫn còn nguyên vẹn, họ tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu scudetto lần thứ 6 liên tiếp. Thực sự, những nền tảng mà HLV Jose Mourinho từng gầy dựng từ nhân lực đến chiến thuật và cách đối phó với sức ép... giúp cho Inter đến nay vẫn là một thế lực rất khó bị đánh bại. Tuy nhiên, Inter của Benitez giờ đây cũng phải đối mặt với một thách thức rất lớn, đó là vượt qua sự thỏa mãn của chính họ sau những thành công vang dội vừa rồi.

Bên cạnh đó là áp lực. Mùa bóng trước, Inter của HLV Mourinho ở trong tình thế "một mình chống tất cả" đã chịu một sức ép kinh khủng, thế nhưng họ đã vượt qua để đoạt cú ăn ba một cách ngoạn mục. Ở mùa này, sức ép đó chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa. Nhưng, Inter cũng có một lợi thế là các cầu thủ đã dày dạn kinh nghiệm trận mạc, họ có đủ kinh nghiệm để chịu đựng trước áp lực từ các đối thủ trên sân cỏ cũng như những khiêu khích từ bên ngoài sân cỏ.



Juventus (áo sọc trắng đen) có thể cạnh tranh với Inter - Ảnh: Reuters

Khởi động cho mùa bóng sắp khởi tranh vào cuối tuần này, Inter đã giành chiếc cúp thứ 4 trong năm 2010, đó là Siêu cúp nước Ý sau khi đánh bại AS Roma 3-1. Và sắp tới, vào rạng sáng thứ bảy tuần này (theo giờ VN), trong trận tranh Siêu cúp châu Âu với Atletico Madrid ở Monaco, Inter vẫn hy vọng đoạt chiếc cúp thứ 5 trong năm, và hướng tới mục tiêu đoạt chiếc cúp thứ 6 tại World Cup các CLB vào cuối năm nay tại UAE, cũng như bảo vệ ngôi vô địch Serie A và Champions League ở đấu trường châu Âu.

Juventus tuyên chiến

Trong số các đối thủ của Inter, Juventus là CLB tăng cường lực lượng mạnh mẽ nhất. Tính đến nay, "Lão phu nhân" đã chiêu mộ nhiều cầu thủ mới với mục tiêu tái thiết lại đội bóng sau một mùa thất bại thảm hại khi rớt xuống vị trí thứ 7 và phải đi dự giải Europa League từ vòng play-off. Tân HLV Luigi Del Neri đã cho ra đi những cầu thủ cựu trào như trung vệ Cannavaro và mang về Simone Pepe, Marco Motta đều từ Udinese, Leonardo Bonucci (từ Bari), Aquilani (mượn từ Liverpool), nhất là tuyển mộ được tiền vệ sáng tạo Milos Krasic - được đánh giá như là "Pavel Nedved mới"... Sắp tới, nhiều khả năng "Vua phá lưới" mùa bóng trước, Antonio Di Natale cũng có thể sẽ đến khi các cuộc thương lượng chuyển nhượng sắp hoàn tất.

Ở vòng 1, ứng viên AS Roma sẽ mở màn bằng trận gặp Cesena trên sân nhà (1 giờ 45 ngày 29.8) nên quá dễ cho một chiến thắng. Lúc 23 giờ 29.8 đến lượt ứng viên Juventus gặp Bari trên sân khách và AC Milan gặp Lecce (1 giờ 45 ngày 30.8). ĐKVĐ Inter Milan được lợi thế đá sau cùng khi gặp Bologna trên sân khách lúc 1 giờ 45 rạng sáng thứ ba 31.8.

Trước động thái rầm rộ của kình địch này, Chủ tịch Inter, ông Moratti đã có những phát biểu có tính đả kích Juve. Ông nói: "Đội chúng tôi có nhiều cầu thủ ngoại nhưng vẫn còn tốt hơn những kẻ vô địch nhờ "dàn xếp kết quả" (ám chỉ việc Juventus liên quan tới vụ án dàn xếp tỷ số trước đây, và phải xuống hạng cũng như bị tước 2 chức vô địch). Phía Juventus lập tức phản ứng dữ dội trước phát biểu mang tính bôi nhọ này, và tuyên bố sẽ đánh bại Inter để chứng tỏ ai mới đích thực là nhà vô địch.

Chính lời tuyên chiến của Juventus đã hâm nóng bầu không khí tưởng nguội lạnh của bóng đá Ý sau thất bại của ĐTQG ở World Cup, cũng như sự xuống cấp của giải Serie A (hiện xếp thứ 4 trong các giải VĐQG hàng đầu ở châu Âu sau Anh, Tây Ban Nha và Đức).

Trong khi đó, 2 CLB lớn khác của Ý là AC Milan và AS Roma an phận với những gì đang có. CLB AS Roma hiện đang được rao bán cho một đối tác khác, còn AC Milan sau khi HLV Leonardo chia tay, đã được đặt vào tay của một HLV ít ai biết tiếng là Massimiliano Allegri. Việc CLB này tung tin muốn chiêu mộ tiền đạo Ibrahimovic từ Barcelona xem ra cũng chỉ là chiêu khích tướng, vì thực tế ông chủ của AC Milan, tỉ phú Silvio Berlusconi đã từng tuyên bố sẽ không bỏ thêm một đồng nào nữa vào thị trường chuyển nhượng.

Giang Lao