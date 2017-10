Ai sẽ phá kỷ lục của Just Fontaine?

Ôm kỷ lục xuống tuyền đài

Just Fontaine - nay ở độ tuổi 76 - từng nói: “Có lẽ, tôi sẽ ôm kỷ lục ghi 13 bàn thắng của mình xuống tuyền đài. Vì sẽ còn rất lâu nữa kỷ lục này mới bị phá vỡ, hoặc cũng có thể là không bao giờ có cầu thủ nào phá được”. Câu nói lịch sử này được huyền thoại người Pháp phát biểu trên BBC Sports ngay sau trận chung kết World Cup 2002 giữa tuyển Brazil và Đức (2-0), khi cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất sẽ vượt qua kỷ lục của Just Fontaine là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo dù ghi cú đúp trong trận chung kết giúp Brazil đăng quang ngôi vô địch lần thứ 5, nhưng tính chung cả vòng chung kết (VCK) anh chỉ ghi được tổng cộng 8 bàn. Thành tích này tính ra còn thua cả huyền thoại người Bồ Đào Nha Eusebio (ghi 9 bàn ở World Cup 1966) và huyền thoại người Đức Gerd Muller (ghi 10 bàn ở World Cup 1970) - những người tiến gần cơ hội phá kỷ lục ghi bàn của Just Fontaine. Tuy nhiên, không cần so với kỷ lục của Just Fontaine, mà chỉ cần so với kỷ lục của người xếp thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất 1 kỳ World Cup là danh thủ người Hungary Sandor Kocsis (ghi 11 bàn ở kỳ World Cup 1954 tại Thụy Sĩ) thì những chân sút trên vẫn chưa vượt qua được. Vì vậy, câu nói của ông Just Fontaine càng có cơ sở, và có lẽ kỷ lục 13 bàn thắng này sẽ tồn tại mãi mãi.

Xung quanh câu chuyện ghi 13 bàn thắng của Just Fontaine cũng có nhiều ly kỳ. Trước khi trở thành chân sút huyền thoại của World Cup, rất ít người biết đến danh thủ người Pháp này, vì ông sinh ra và lớn lên tại Morocco, bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ khi khoác áo CLB nghiệp dư USM Casablanca. Đến năm 1953, ông mới trở về Pháp chơi cho CLB Nice. Dù thể hiện tài nghệ đầy hứa hẹn ở độ tuổi 20 trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Pháp ở trận thắng Luxembourg 8-0 (trong đó Fontaine ghi một hat-trick), nhưng tiền đạo này không thể cùng đội quân áo lam đến dự World Cup 1954 vì còn thiếu kinh nghiệm. Phải đến 4 năm sau, tên tuổi của huyền thoại này mới bắt đầu được chú ý khi ông được triệu tập giờ chót vào tuyển Pháp, và bất ngờ tỏa sáng với kỷ lục ghi 13 bàn trong 6 trận đấu tại World Cup chỉ với đôi giày... đi mượn, vì đôi giày thi đấu chính của Fontaine đã bị hư trong lúc tập luyện.

Thực ra, tại World Cup 1958, người Pháp đặt nhiều kỳ vọng vào danh thủ Raymond Kopa hơn, nhưng Just Fontaine có lẽ là một trường hợp hiếm hoi khi sinh ra chỉ để chơi duy nhất một VCK World Cup để đời. Ngay trận ra quân ở vòng bảng, Pháp thắng Paraguay 7-3, Just Fontaine đã khiến người ta phải kinh ngạc với tốc độ và khả năng dứt điểm tuyệt vời của mình khi ghi một cú hat-trick. Kể từ đó cho đến trận tranh 3/4 với tuyển CHLB Đức, Fontaine đều đặn ghi bàn (trong đó đáng nể nhất là ghi 4 bàn vào lưới CHLB Đức, giúp Pháp thắng 6-3 để đoạt hạng 3) và trở thành cầu thủ thứ 2 sau Alcides Ghiggia của Uruguay ghi bàn trong mọi trận đấu ở World Cup.

Sau World Cup 1958, sự nghiệp của Fontaine không suôn sẻ và cuối cùng ông giải nghệ vào năm 1962 vì chấn thương để theo đuổi sự nghiệp HLV.

Bao giờ cho đến 13?

Với bóng đá ngày nay, sự tiến bộ không ngừng về mặt chiến thuật và kỷ luật chặt chẽ trong thi đấu dĩ nhiên sẽ càng tạo nhiều khó khăn đối với các tiền đạo ghi bàn. Tính từ World Cup 1978 đến nay, qua mỗi VCK, hầu hết các cầu thủ đoạt giải Vua phá lưới đều ghi không quá 6 bàn thắng, trừ trường hợp của Ronaldo ghi 8 bàn ở World Cup 2002. Thậm chí, tại kỳ World Cup gần đây nhất, người đoạt giải Vua phá lưới là tiền đạo Miroslav Klose (Đức) cũng chỉ ghi có 5 bàn. Cách biệt này, rõ ràng là quá xa so với kỷ lục của Just Fontaine, và thậm chí là của Sandor Kocsis.

Mặc dù vậy, với những người lạc quan thì hy vọng phá vỡ kỷ lục ấy vẫn còn. Trước mắt là ở kỳ World Cup sắp tới tại Nam Phi, mọi trông đợi phá vỡ kỷ lục của Just Fontaine đang đặt vào tiền đạo người Argentina Lionel Messi - người vừa tái lập kỷ lục ghi 34 bàn trong một mùa giải của Ronaldo trước đây (mùa bóng 1996-1997), và đoạt luôn giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu. Bên cạnh đó, tiền đạo người Anh Wayne Rooney cũng là một kỳ vọng lớn của người hâm mộ, sau khi đã chứng tỏ tài nghệ trong màu áo CLB M.U ở mùa giải vừa qua...

Thế nhưng, hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, vì trên thực tế khả năng có một chân sút ngay tại World Cup sắp tới phá được kỷ lục ghi 13 bàn của Just Fontaine vẫn rất khó xảy ra. Do vậy câu hỏi bao giờ cho đến 13 (bàn thắng) có thể sẽ mãi là một câu hỏi không có lời đáp.

Giang Lao