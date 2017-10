Alexis Sanchez lập cú đúp đưa Arsenal trở lại vị trí thứ 3

Hai bàn thắng của tiền đạo Alexis Sanchez trong hiệp 1 đã giúp Arsenal đánh bại West Brom trong trận đấu bù vòng 30 Premier League diễn ra rạng sáng nay (22.4, giờ Việt Nam).

Trong trận vừa qua, sân Emirates của Arsenal trong cuộc tiếp đón West Brom còn rất nhiều chỗ trống. Điều này cho thấy người hâm mộ không còn hứng thú với cuộc đối đầu này. Thậm chí khi Alexis Sanchez lập cú đúp, không khí trên sân cũng khá trầm lắng. Những ai yêu mến "Pháo thủ" (biệt danh Arsenal) dường như hết mặn mà với đội nhà.



Họ cho rằng, Arsenal sau cùng chỉ kết thúc mùa giải bằng vị trí nằm trong tốp 4 đủ giúp đội bóng có vé giành suất dự Champions League ở mùa giải năm sau. Thật vậy, thắng lợi 2-0 trước West Brom hầu như không còn ý nghia với đội bóng thành London. Có chăng, đội nhà chỉ đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng từ tay Man City.

Lúc này, khoảng cách giữa Arsenal và đội đầu bảng Leicester City đã là 10 điểm. Trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng nữa hạ màn, việc thầy trò Arsene Wenger tạo nên cuộc ngược dòng là điều không tưởng. Tuy nhiên, họ vẫn cần những chiến thắng để cạnh tranh suất dự Champions League trước sự đe dọa của hai đội bóng thành Manchester.Thế nhưng điều đó vẫn không đủ sức hấp dẫn để kéo khán giả tới sân. Do đó, hình ảnh sân Emirates còn nhiều chỗ trống là điều có thể nhìn thấy trước. Còn WestBrom, họ sớm an phận khi gần như sẽ trụ hạng thành công. Do đó, đội bóng này cũng không có nhiều động lực khi chạm trán "Pháo thủ".