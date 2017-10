Algeria thêm nỗi đau

Song, cánh báo chí thời gian gần đây lại đồn nhau HLV Rabah Saadane đang có sự bất hòa với các cầu thủ Algeria. Cũng không loại trừ khả năng các cầu thủ Algeria đã chủ động để thua ở trận đấu vừa qua để hạ bệ HLV Saadane.

Ở CAN 2002 và 2004, Mali đã lọt đến bán kết. Song, họ lại xuống dốc ở các kỳ CAN tiếp theo. Tại CAN 2006, Mali không lọt được vào VCK và bị loại ngay từ vòng bảng ở CAN 2008. Hiển nhiên Mali không muốn tái diễn kịch bản buồn của 2 năm trước ở giải đấu lần này. Việc xuất sắc giành lại được 1 điểm trong thế bị chủ nhà Angola dẫn trước 4 bàn ở trận ra quân đã cho thấy điều đó. Ngoài ra, màn trình diễn vừa qua của thầy trò Stephen Keshi đã gửi một thông điệp cảnh báo đến những đối thủ khác không nên xem thường họ.

Trận này, cả Mali lẫn Algeria đều có được đội hình mạnh nhất nhưng hàng công của Mali được đánh giá cao hơn. Với sự đoàn kết và quyết tâm, Mali có thể cho Algeria nhận thêm tiếp nỗi đau. Algeria sẽ thành đội đầu tiên bị loại tại CAN 2010? Dự đoán: Mali thắng 2-1.

P.N