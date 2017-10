An ninh được thắt chặt tối đa

World Cup luôn được xem là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, để cho những ngày hè tại Nam Phi được vui trọn vẹn, công tác an ninh phải được đặt lên hàng đầu bởi Nam Phi là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới. Dù nước chủ nhà đã rất nỗ lực nhưng tình hình hiện nay tại Nam Phi vẫn khiến người ta lo lắng. Hôm thứ Năm vừa qua, cơ quan cảnh sát Nam Phi cho biết họ vừa phá vỡ một âm mưu đánh bom khu vực sinh sống của người da đen. Chủ mưu của vụ này là một người ủng hộ thuyết cho rằng người da trắng là ưu việt.

“Cảnh sát đã tiến hành khám xét một vài nơi và một số người đã bị bắt”, Nathi Mthethwa, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Nam Phi, cho biết, “Ở Pretoria, một số người bị bắt trong khi đang tiến hành thử các loại chất nổ”.

Dù vậy, ông Mthethwa cho rằng các vụ đánh bom hụt trên không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho World Cup. “Sẽ không có chuyện World Cup bị ảnh hưởng bởi chúng tôi luôn kiểm soát được tình hình”.

Để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra từ ngày 11.6 đến 11.7 tới, lực lượng an ninh của Nam Phi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Theo Bloomberg, có đến 44 ngàn cảnh sát và binh lính được huy động để bảo vệ an ninh cho các đội cũng như cổ động viên. Bên cạnh đó, chính phủ Nam Phi cũng đã trang bị thêm cho lực lượng an ninh 100 chiếc xe BMW với đầy đủ phương tiện cần thiết, 10 máy bay chiến đấu và 6 trực thăng.

Các đội bóng dự World Cup sẽ được lực lượng đặc biệt của cảnh sát bảo vệ. Đối với những đội có nguy cơ bị khủng bố cao, an ninh càng được quan tâm hơn. Bheki Cele, người phát ngôn của cảnh sát Nam Phi, cho biết trên AFP: “Các đội bóng sẽ được bảo vệ ngay khi họ đặt chân đến Nam Phi. Mỗi đội sẽ có tối thiểu 4 nhân viên an ninh. Chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ khi họ ở khách sạn, khi tập luyện, cũng như trong lúc di chuyển trước và sau trận đấu. Các đội có thể có thể mang theo nhân viên an ninh riêng. Tuy nhiên, những người này chỉ đóng vai trò cố vấn. Họ sẽ phải cho chúng tôi biết kế hoạch an ninh của chính họ”.

Trong khi đó, một lần nữa chính phủ Nam Phi lên tiếng trấn an dư luận. “Chúng tôi khẳng định đã sẵn sàng tổ chức World Cup 2010”, Bộ trưởng an ninh quốc gia Nam Phi, ông Siyabonga Cwele cho biết, “Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa nhận thấy bất kỳ mối nguy nào đe dọa đến giải đấu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ”.

Lam Hải