An ninh thắt chặt trước trận Anh - Lithuania

Nguyên do tại nước Anh vừa xảy ra vụ tấn công khủng bố trên cầu Westminster ở thủ đô London, tối ngày 22.3 (giờ VN), khiến ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

FA cho biết, họ nhận được thông tin khi vụ tấn công xảy ra ngay trước trận giao hữu giữa tuyển Đức và tuyển Anh vào rạng sáng ngày 23.3 (giờ VN).

tin liên quan Khi tuyển Anh cách tân HLV Gareth Southgate cho biết, ông cảm thấy 'rất ổn' khi tuyển Anh cách tân lối chơi (chuyển sang sơ đồ chiến thuật 3-4-3) dù thua kình địch Đức 0-1 ở trận giao hữu quốc tế rạng sáng ngày 23.3 (giờ VN).

Sau trận đấu (Đức thắng 1-0), HLV Gareth Southgate cho biết: “Mọi quan tâm của chúng tôi đều hướng đến với những người bị thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu đó. Và thực sự đau buồn khi hay tin đã có nhiều người thiệt mạng và bị thương”.

Trong khi đó, cựu danh thủ Lee Dixon nói: “Bóng đá không còn quan trọng nữa trong những thời điểm như thế này”. Còn cựu danh thủ Gary Lineker thì chia sẻ: “Vụ tấn công ở London thật khủng khiếp. Nhưng thật may, chúng ta có những con người dũng cảm và kịp thời ngăn chặn sự việc, nếu không tình hình sẽ rất tệ”.

FA cũng cho biết là họ sẽ làm lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố trước trận Anh gặp Lithuania trên sân Wembley cuối tuần này. Chủ tịch FA, ông Greg Clarke cũng nhanh chóng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Về trận đấu Anh gặp Lithuania, ông Clarke khẳng định sự an toàn được đặt lên hàng đầu và FA cùng giới chức an ninh sớm lên giải pháp bảo vệ an toàn trận đấu trước mọi đe dọa tấn công khủng bố.

Giang Lao