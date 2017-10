Anfield tĩnh lặng, Old Trafford hoan hỉ

(TNO) Cùng chọn màu đỏ làm màu áo truyền thống và cùng có những năm tháng đầy vinh quang ở Bóng đá Anh, nhưng đêm qua (15.12 - giờ VN) 2 "Quỷ đỏ" - M.U và Liverpool, đã phô diễn 2 bộ mặt rất khác nhau.

Hai trạng thái khác nhau giữa HLV Brendan Rodgers (Liverpool, trái) và Sir Alex Ferguson (M.U) - Ảnh: Reuters/AFP

Đêm thứ bảy của... Ngoại hạng Anh đã chia tách "Quỷ đỏ" của Sir Alex Ferguson và "Quỷ đỏ" của Brendan Rodgers thành hai nửa: "một người về đỉnh cao, một người về vực sâu"...

Kết quả Newcastle 1-3 Manchester City

Liverpool 1-3 Aston Villa

Manchester United 3-1 Sunderland

Norwich City 2-1 Wigan Athletic

QPR 2-1 Fulham

Stoke City 1-1 Everton

Cùng có sân nhà làm hậu thuẩn nhưng, trong khi M.U có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước "Mèo đen" Sunderland, thì Liverpool lại thất bại 1-3 trước đối thủ được đánh giá kém hơn mình về nhiều mặt Aston Villa.

Sự thể ở Anfield sẽ không đến nỗi nào, nếu các học trò Brendan Rodgers không bộc lộ một lối chơi vô cùng bạc nhược quá sớm. Cơn ác mộng bắt đầu ở phút 27, từ ngoài vòng cấm, Benteke tung ra một cú sút rất hiểm hóc, bóng đập đất và bật trúng cột dọc, đi vào lưới trong pha bay người bất lực của Jose Reina.

Chỉ 10 phút sau, khi Liverpool còn chưa hồi tỉnh sau cú sốc, bàn thắng thứ 2 đã đến. Weimann bật tường với Benteke trước khi tung ra cú dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt.

Chiếc đinh cuối đóng vào "quan tài" của "Quỷ đỏ" vùng Merseyside là ở phút 51, khi Benteke hoàn thành cú đúp bằng một pha đánh vỗ mặt vào giữa hàng phòng ngự lỏng lẻo của đội chủ nhà.

Bàn thắng mà Steven Gerrard ghi được ở phút 87 không cứu được danh dự của Anfield.



Hình ảnh gục ngã đáng thất vọng của Liverpool (áo cam) - Ảnh: AFP

"Tôi không nghĩ cầu thủ của tôi sẽ trưởng thành hơn với những thất bại kiểu như vậy. Thật thất vọng với màn trình diễn của chúng tôi hôm nay. Chưa bao giờ tôi cảm thấy Anfield tĩnh lặng như vừa qua...", HLV Rodgers vẫn chưa mất đi nét bần thần, nói tại buổi họp báo sau trận đấu.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy Anfield tĩnh lặng như vừa qua... HLV Brendan Rodgers (Liverpool)

Một sự thật càng khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" Liverpool đau xót hơn là gần một năm trôi qua, Aston Villa chưa ghi được hơn 1 bàn trên sân khách. Và mặc dù Aston Villa đang giữ thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất, nhưng đây chỉ mới là trận thắng thứ 2 trên sân khách mùa này.

Thất bại này đã khiến Liverpool tiếp tục giậm chân ở vị trí 12 với 22 điểm, còn với Aston Villa, 3 điểm tại sân Anfield đã giúp họ vươn lên vị trí 14 (từ vị trí sát nhóm cầm đèn đỏ) với 18 điểm.

Đối nghịch hoàn toàn với cuốn phim bi kịch của thầy trò Brendan Rodgers tại Anfield, tại "Nhà hát của những giấc mơ" - tên gọi thân yêu của cổ động viên M.U dành cho sân Old Trafford, đã diễn ra vở nhạc kịch đầy vui nhộn, rất giống với vở "Hai quý ông của Verona" - The Two Gentlemen of Verona, của đại thi hào William Shakespeare.



Wayne Rooney (áo đỏ) ghi bàn thắng thứ 7 cho M.U tại Ngoại hạng Anh mùa này - Ảnh: AFP

Bởi, đây là trận thắng số ít mà cả hai "nam chính" Wayne Rooney và Robin Van Persie đều đồng loạt tỏa sáng. Nếu bàn mở tỷ số (ở phút 16) đã đưa Van Persie lên sánh ngang với Michu (Swansea City) trong cuộc đua chiếc giày vàng giải Ngoại hạng Anh với 12 bàn thắng, thì bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Rooney chính là bàn thứ 7/13 trận của anh tại Premier League mùa này.



Van Persie đã 8 lần chọc thủng lưới Sunderland - Ảnh: Reuters

Một điều đáng lưu ý là Robin Van Persie chính là "hung thần" của Sunderland. Bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu vừa qua là lần thứ 8 tiền đạo người Hà Lan chọc thủng lưới "Mèo đen" trong 10 lần giáp mặt, tính trên tất cả các mặt trận.

"Tôi rất vui khi Rooney và Van Persie đều ghi bàn, nhưng càng hạnh phúc hơn khi Cleverley cũng tỏa sáng", Sir Alex nói với AFP. Tom Cleverley chính là cầu thủ giúp M.U nâng tỷ số lên 2-0, 3 phút sau bàn mở tỷ số của Van Persie.



Tom Cleverley (áo đỏ) nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U

Fraizer Campbell (9) đánh đầu ghi bàn thắng danh dự cho Sunderland - Ảnh: AFP

Có một điều hết sức thú vị là Fraizer Campbell, tác giả của bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Sunderland, lại là một người cũ của "Quỷ đỏ" thành Manchester. Còn gì cho bằng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ!

Chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Sunderland (hạng 16) giúp M.U tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh và lấy lại khoảng cách 6 điểm hơn trước kình địch Man City.

Với những gì thể hiện trên sân Old Trafford vừa qua, đoàn quân của HLV Alex Ferguson có thể tự tin hướng đến giai đoạn lịch thi đấu dày đặc dịp Giáng sinh và năm mới đang cận kề.

Lĩnh Nam