Anh hâm nóng bóng đá Mỹ

Tottenham và Man City sẽ tiếp tục với 2 trận đấu cuối tại giải 2010 Barclays New York Challenge. Vào lúc 0 giờ đêm nay, Tottenham sẽ gặp Sporting Lisbon. Trên lý thuyết, đây là trận tranh ngôi vô địch giải vì cả hai đều thắng trong trận ra quân (Tottenham thắng New York Red Bulls 2-1 và Sp Lisbon thắng Man City 2-0), đội nào thắng trận này nhiều khả năng đoạt cúp. Còn trên thực tế, HLV hai đội không coi trọng lắm đến thành tích mà chủ yếu dùng trận này để tiếp thị sản phẩm. Tottenham rất kết tiền đạo trẻ 24 tuổi, Yannick Djalo phía đội hình Sporting, cầu thủ đã ghi 2 bàn vào lưới Man City. Tại Anh, Newcastle đã ra giá 4,2 triệu bảng để mua Yannick nhưng Sporting đòi 6 triệu bảng. Tờ Daily Mail cho biết phía Tottenham đã sẵn sàng trả 2,2 triệu bảng để có Yannick kèm theo tiền đạo người Nga Roman Pavlyuchenko. Do vậy, phong độ của Yannick và Pavlyuchenko trận đấu tối nay sẽ ảnh hưởng tới vụ mua bán tiền đạo của hai đội.

Vào 2g30 sáng mai, Man City sẽ gặp chủ nhà New York Red Bulls. Trong chuyến đi Mỹ lần này, Man City không mang các ngôi sao như Adebayor, Wright-Phillips, Barry, anh em nhà Toure, Silva và Given. Dù vậy trận đấu này vẫn hấp dẫn khi khán giả có dịp chứng kiến Vieira và Henry, hai thủ lĩnh một thời của tuyển Pháp và Arsenal tái ngộ. Đây cũng là dịp để các cầu thủ như Jo, Bellamy lấy điểm với Mancini nếu không muốn bị bỏ xó khi mùa giải tiến hành.

Trong khi đó, M.U tiếp tục trận đấu thứ 3 tại Bắc Mỹ khi gặp Kansas City vào 5 giờ sáng mai. Trong hai trận đấu trước, M.U đều thắng (hạ Celtic 3-1 tại Toronto và hạ chủ nhà Philadelphia 1-0). Nhưng điều đáng buồn là các trận đấu của M.U không thật sự hút khách lắm. Trận đấu với Celtic, các khán đài còn trống hơn 10.000 chỗ và đến trận gặp Philadelphia, chỉ có hơn 44.000 khán giả góp mặt tại sân Lincoln Financial Field với sức chứa gần 70.000 người.

Dù vậy, theo đánh giá của New York Post, những chuyến du đấu của các đội bóng hàng đầu Anh có ý nghĩa tích cực trong việc hâm nóng không khí bóng đá tại Mỹ sau khi World Cup kết thúc. Việc một số khán giả Philadelphia chửi bới M.U không phải là hành vi lịch sự nhưng nó cho thấy người Mỹ đã biết yêu ghét trong bóng đá chứ không phải đến sân với thái độ của người đi xem… phim.

