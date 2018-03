Anh muốn Nga bảo đảm an toàn cho người hâm mộ ở World Cup 2018

Theo AFP, mối quan hệ giữa London và Moscow đang rơi vào khủng hoảng sau vụ một cựu gián điệp Nga bị đầu độc ngày 4.3, mà Anh quy trách nhiệm cho Kremlin. Tuy nhiên, ông Johnson nhấn mạnh rằng Chính phủ Anh không có kế hoạch ngăn đội tuyển quốc gia sang Nga tham dự vòng chung kết World Cup 2018: “Sau khi cân nhắc kỹ, sẽ cực kỳ bất công nếu như trừng phạt đội tuyển bóng đá quốc gia (Anh)”.

Trước đó, Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, còn Moscow đã đáp trả tương tự. Nhưng ông Johnson nói rằng Nga đã trục xuất một quan chức Anh phụ trách vấn đề an toàn của người hâm mộ nên dấy lên nỗi lo về sự an toàn khi CĐV xứ sở sương mù đến World Cup năm nay. “Nhiệm vụ khó khăn mà tôi đặt ra với chính quyền Nga là đảm bảo rằng 24.000 người Anh đã đăng ký mua vé xem World Cup sẽ được đối xử tử tế và được an toàn. Người Nga phải đảm bảo an toàn cho những cổ động viên Anh đến Nga. Đó là trách nhiệm của họ trong hợp đồng với FIFA là chăm sóc những người hâm mộ bóng đá”, ông Johnson nhấn mạnh.

Theo AFP, ông Johnson còn cho biết Anh đang làm tất cả có thể để đảm bảo an toàn cho các CĐV nước này và đang hợp tác với cảnh sát Nga trong những tháng gần đây. Quan chức này nói rằng CĐVAnh sẽ nhận được “sự tư vấn tốt nhất” trong thời gian diễn ra giải đấu. Ông nói tiếp: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa chủ động khuyên mọi người hủy bỏ việc xem trực tiếp World Cup 2018 vì muốn được nghe phía Nga trình bày những bước mà họ tiến hành để chăm sóc người hâm mộ của chúng ta”.



Theo ông Johnson, số lượng người hâm mộ bóng đá ở Anh tìm mua vé đến Nga chỉ vào khoảng 1/4 so với số lượng người mua vé xem kỳ World Cup 2014 tại Brazil (24.000 so với 94.000 người). “Số lượng giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng tôi không quan tâm nhiều đến việc họ có thể bị đối xử như thế nào”, Ngoại trưởng Anh cho biết thêm.

Tại World Cup 2018, tuyển Anh nằm ở bảng G và sẽ lần lượt gặp Tunusia tại Volgograd (ngày 18.6), gặp Panama ở Nizhny Novgorod (ngày 24.6) trước khi đối đầu với Bỉ tại Kaliningrad vào ngày 28.6. Tại vòng chung kết EURO 2016, CĐV Anh từng bị hooligan Nga tấn công ở Marseille (Pháp) trước và cả trong trận sân khi diễn ra trận đấu giữa hai đội. Cảnh ẩu đả nhau trên đường phố đã gây sốc toàn thế giới và khiến giải đấu mang vết nhơ khi làm 35 người bị thương, trong đó 2 CĐV bị chấn thương nghiêm trọng.

