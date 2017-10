Arsenal bị đội xếp dưới 65 bậc loại 

Năm thứ 10 liên tiếp “Pháo thủ” có mặt ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (nay gọi là Capital One Cup), nhưng lần này họ đã bị đội hạng dưới Bradford City loại 2-3 sau loạt sút luân lưu 11 m khi hòa 1-1 trong giờ đấu chính thức.

Bradford trước đây cũng từng chơi ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng rớt hạng từ mùa 2000-2001 và lặn ngụp suốt từ đó đến nay ở giải League 2, cách đến 4 hạng so với Ngoại hạng Anh và theo xếp hạng từ trên xuống thì họ thua Arsenal đến 65 bậc. Tuy nhiên, cách biệt đó không làm cho các cầu thủ Bradford nao núng khi dẫn trước 1-0 ở phút 16 do công Garry Thompson ghi. Phải đến phút 88 thủ quân Vermaelen mới gỡ hòa 1-1 cho Arsenal để kéo trận đấu sang 2 hiệp phụ. Thế nhưng, điểm yếu cố hữu ở khâu ghi bàn một lần nữa phá tan mọi hy vọng của Arsenal. Tổng cộng cả trận “Pháo thủ” tạo đến 28 cơ hội, sút cầu môn 12 lần, nhưng chẳng thể chuyển ưu thế thành bàn thắng, so với 5 cơ hội và sút chỉ 3 lần của Bradford. Vì thế, chẳng lạ gì khi ở loạt sút luân lưu 11 m, các “Pháo thủ” rất kém cỏi. Trong đó, thủ quân Vermaelen từ người hùng thành tội đồ khi có cơ hội gỡ hòa 3-3 ở loạt sút thứ 5 nhưng đã sút trúng cột dọc, khiến đội nhà cúi đầu chịu thua 2-3 Sau trận đấu, HLV Wenger nói: “Thực ra chúng tôi cũng chẳng có gì phải xấu hổ khi thua trước một Bradford chơi hết sức ngoan cường”.



Arsenal cúi đầu rời sân chơi Cúp Liên đoàn - Ảnh: AFP

Với kết cục này, Arsenal đang đối mặt với một mùa giải trắng tay nữa. Hiện ở giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đang xếp thứ 7 với 24 điểm và thua đội đầu bảng M.U đến 15 điểm. Vì vậy 2 giải đấu cúp còn lại là FA Cup (thi đấu từ vòng 3 gặp Swansea) và Champions League (vào vòng 16 đội) là cứu cánh còn lại của “Pháo thủ”.

Ở trận tứ kết còn lại, Aston Villa thắng Norwich 4-1. Trong khi đó, trận đấu bù vòng 16 giải Ngoại hạng Anh, Sunderland thắng Reading 3-0 để tạm thoát khỏi khu vực rớt hạng.

Giang Lao