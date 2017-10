Arsenal - Blackpool: Đặt chân xuống đất

Chuyên gia dự đoán



Bình luận viên: Mark Lawrenson



Arsenal – Blackpool



Nhiều khả năng sẽ là chiến thắng cho Arsenal. Sau trận hòa 1-1 ở sân Anfield, đội bóng của Arsene Wenger chắc chắn rất muốn có được ba điểm khi trở lại Emirates. Nếu Van Persie và Cesc Fabregas ra sân, sức mạnh của Arsenal sẽ tăng lên rất nhiều. Blackpool đã gây chú ý khi giành chiến thắng 4-0 trên sân Wigan hồi cuối tuần trước. Đó là một khởi đầu tuyệt vời cho thầy trò Ian Holloway. Tuy nhiên, khi đến Emirates đêm nay, Blackpool khó tạo nên một bất ngờ nữa. Dự đoán: Arsenal thắng 3-0.



Birmingham – Blackburn



Birmingham đã thi đấu rất ngoan cường trong trận đấu hồi cuối tuần trước. Đội bóng của HLV Alex McLeish đã bị Sunderland dẫn trước 2-0 nhưng sau đó san bằng được cách biệt. Birmingham vừa có thêm tân binh là Matt Derbyshire nhưng tôi không biết là liệu anh ta có được ra sân hay không. Blackburn luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà nhưng họ lại không mạnh mẽ lắm khi rời khỏi Ewood Park. Ngoài ra, trận này họ có thể sẽ không có nhạc trưởng David Dunn do chấn thương. Dự đoán: Birmingham thắng 2-1.



Everton – Wolves



Everton vừa có màn trình diễn khá kém cỏi trên sân Blackburn cuối tuần qua. Trong suốt 90 phút, họ hầu như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương. Đây là điều rất hiếm thấy ở Everton. Trong khi đó, Wolves đã khởi đầu rất tốt bằng chiến thắng 2-1 trước Stoke. Sau một mùa giải vật lộn để trụ hạng, đội bóng này đã có thêm nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, những sự bổ sung lực lượng trong mùa hè vừa qua cũng đã phát huy hiệu quả. Dù vậy, ưu thế sân nhà trong trận này vẫn sẽ giúp Everton thắng trận. Dự đoán: Everton thắng 2-0.



Stoke – Tottenham



Tiền đạo Kenwyne Jones của Stoke có thể sẽ kịp bình phục chấn thương mắt cá mắc phải trong trận gặp Wolves để ra sân đối đầu cùng Tottenham. Đây là một chân sút có tiềm năng và các hậu vệ Tottenham sẽ phải để ý đến anh ta. Tôi đã sang Thụy Sỹ để xem trận đấu Tottenham thua Young Boys 2-3 hồi giữa tuần và nhận ra rằng hàng thủ của Spurs không thật sự chắc chắn. Bên cạnh đó, các cầu thủ của HLV Harry Redknapp có thể sẽ nghĩ đến trận đấu lượt về với Young Boys nhiều hơn. Dự đoán: hòa 1-1.



West Brom – Sunderland



Với thất bại 0-6 trước Chelsea cách đây một tuần, West Brom cho thấy họ sẽ phải bắt đầu cuộc chiến trụ hạng ngay từ bây giờ. Tôi không chắc là họ có thành công hay không. Bên phía Sunderland sẽ không có tiền vệ Lee Cattermole do bị treo giò vì nhận chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Birmingham. Tuy nhiên, “Mèo đen” cũng đã quá quen với việc này. West Brom sẽ có trận đấu đầu tiên trước khán giả nhà trong mùa này và dù có vấn đề gì thì họ cũng sẽ cố gắng tránh một kết quả tồi tệ.



Dự đoán: hòa 1-1.



West Ham – Bolton



Các cầu thủ West Ham đã thi đấu như những kẻ học việc trong trận thua Aston Villa vừa qua. HLV Avram Grant sẽ phải cải thiện lối chơi cho đội bóng mà ông đang dẫn dắt. Tôi tin rằng ông ấy có thể thực hiện được điều đó. Trong khi đó, Bolton đã chơi khá tốt trước Fulham nhưng họ không phải là đội bóng có khả năng vươn lên một đẳng cấp cao hơn. Bolton có thể sẽ chỉ là một vật cản khó chịu trong cuộc đua ở Premier League mà thôi. Tôi nghĩ họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận này. Dự đoán: West Ham thắng 2-0.



Wigan – Chelsea



Wigan đã có thất bại thảm hại trong ngày ra quân và tôi cho rằng họ sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng mùa này nếu không cải thiện phong độ. Trong khi đó, Chelsea đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch một cách không thể tốt hơn. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti quá mạnh nếu so sánh với Wigan. Vì vậy, họ sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Dự đoán: Chelsea thắng 2-0. Lam Hải

(Theo BBC)