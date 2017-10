Arsenal - Burnley: Chiến thắng để chiếm ngôi nhì bảng

Tình hình nhân sự Arsenal: Hector Bellerin, Kieran Gibbs, Francis Coquelin và Olivier Giroud đều trở lại sau khi bình phục chấn thương nhưng Theo Walcott, Santi Cazorla, Per Mertesacker và Mathieu Debuchy vẫn tiếp tục vắng mặt còn tiền vệ Mohamed Elneny đang bận tham dự CAN 2017. Burnley: Ashley Barnes, Dean Marney và Johann Berg Gudmundsson đều trở lại sau khi bình phục chấn thương để chỉ còn Scott Arfield phải bỏ lỡ cuộc chơi do đang phải điều trị ca chấn thương đầu gối.