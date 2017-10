Arsenal có thể mất Walcott vào tay M.U

(TNO) Manchester United (M.U) là đội bóng mới nhất nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Theo Walcott, người đang muốn rời Arsenal vì không đạt được những đòi hỏi trong việc gia hạn hợp đồng.

Theo Walcott chuẩn bị nói lời chia tay với Arsenal - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, HLV Alex Ferguson của M.U đang rất muốn có sự phục vụ của Walcott ngay sau kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Dù rằng M.U có thể đợi đến cuối mùa giải khi hợp đồng giữa tiền vệ tuyển Anh với Arsenal hết hạn.

Tuy nhiên, với tài năng của Walcott, rất nhiều đội bóng khác cũng đang xếp hàng chờ anh đồng ý. Hiện Liverpool, Manchester City và Chelsea được cho là các đội bóng muốn có Walcott. Chính vì vậy, Sir Alex đã quyết định sẽ ra tay ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Theo Sport Mail, dù mới tham gia vào cuộc đua giành Walcott nhưng M.U lại đang chiếm ưu thế so với các đội bóng khác. Nguyên nhân là do bản thân tiền vệ 23 tuổi cũng muốn chuyển sang sân Old Trafford. Bên cạnh đó, bên phía Arsenal, HLV Arsene Wenger đang tìm cách chiêu mộ tiền vệ Nani.

Trong mùa giải này, cầu thủ người Bồ Đào Nha không thường xuyên được ra sân và có thể sẽ được cho ra đi. Như vậy, khả năng M.U và Arsenal trao đổi cầu thủ trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Kể từ cuối tháng 8 đến nay, việc đàm phán gia hạn hợp đồng của Walcott với Arsenal đã rơi vào bế tắc. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vấn đề tiền lương. Tiền vệ của tuyển Anh đã từ chối bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng mức lương 75.000 bảng/tuần mà ban lãnh đạo Arsenal đưa ra. Sport Mail cho biết mức lương mà Walcott đòi hỏi là 100.000 bảng/tuần.

Nếu chuyển sang M.U, yêu cầu này của Walcott hoàn toàn có thể được đáp ứng. Hơn thế nữa, anh có thể được tái ngộ với đồng đội cũ Robin Van Persie. Ngoài ra, cơ hội cùng đội chủ sân Old Trafford giành các danh hiệu cũng sẽ sáng sủa hơn rất nhiều so với việc ở lại Arsenal.

Khánh Uyên