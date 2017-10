Arsenal được 1 điểm vất vả trên sân nhà Emirates

Ở trận đấu sớm vòng 8 này, Man City đã có chiến thắng đậm 4-1 trước Tottenham. Cả 4 bàn thắng của Man City đều do chân sút người Argentina Sergio Aguero thực hiện. Bàn duy nhất của Tottenham do Christian Eriksen ghi. Điểm đặc biệt trong trận đấu này là Man City được hưởng đến 3 quả penalty nhưng Aguero chỉ thành công được 2. Bên phía Tottenham cũng được hưởng 1 quả penalty nhưng Roberto Soldado không thành công. Phía đội khách Tottenham còn phải chơi thiếu người ở phút 67 do Federico Fazio bị truất quyền thi đấu.

CẬP NHẬT