Arsenal gặp Southampton tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh

Lịch thi đấu vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh Chelsea vs Bolton Wanderers Arsenal vs Southampton West Brom vs Hull City Crystal Palace vs Newcastle Leyton Orient vs Sheffield United Cardiff vs Bournemouth Sunderland vs Stoke Derby vs Reading Liverpool vs Middlesbrough MK Dons vs Bradford Manchester City vs Sheffield Wednesday Burton Albion vs Brighton & Hove Albion Swansea City vs Everton Shrewsbury Town vs Norwich City Fulham vs Doncaster Rovers Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest * Các trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh sẽ được diễn ra vào ngày 22.9