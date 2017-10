Arsenal gây sốt

Vừa mới đặt chân đến Jakarta sáng qua và được tiếp đón nồng hậu, các cầu thủ Arsenal đã tranh thủ ra sân khởi động và diện bộ trang phục batiks (trang phục truyền thống của Indonesia) được đặt may riêng cho các “Pháo thủ”.

Chiều cùng ngày, HLV Wenger cùng 2 cầu thủ ngôi sao Walcott, Wilshere và Giám đốc điều hành Arsenal là ông Gazidis có cuộc họp báo với giới truyền thông tại đây. Tờ Daily Mail cho biết, 2 cầu thủ Walcott và Wilshere rất được báo chí Indonesia quan tâm vì vẻ điển trai và tài năng của họ đã chinh phục giới trẻ nước này. Nhưng đề tài thu hút nhất là liệu Arsenal có mua được tiền đạo Suarez hay không. Báo chí Anh tiết lộ, Arsenal sau lời đề nghị 30 triệu bảng bị từ chối, đã có ý định nâng giá lên 40 triệu bảng bằng mức của Real Madrid nhằm thuyết phục Liverpool nhả ngôi sao người Uruguay này.



Các fan Indonesia nồng nhiệt đón Arsneal

Tuy nhiên, khi bị báo chí Indonesia chất vấn liên tục, HLV Wenger đã khéo léo trả lời (về việc mua Suarez): “Các bạn biết đấy. Ở những cuộc chuyển nhượng, mọi thương lượng đều được giữ bí mật tuyệt đối. Vì vậy, tôi không thể trả lời các bạn câu hỏi này được”. Thay vào đó, ông Wenger cho biết: “Cả đội Arsenal hết sức hạnh phúc khi được đến Indonesia, và sắp tới là Việt Nam, Nhật Bản du đấu. Arsenal hy vọng sẽ mang đến niềm vui với tất cả mọi người hâm mộ nơi đây”. Ông Wenger cũng thừa nhận là không biết gì nhiều về tuyển Indonesia, cũng như sắp tới là Việt Nam. Nhưng khẳng định, dù thế nào Arsenal cũng phải thi đấu hết mình và cống hiến. Chiến lược gia người Pháp cũng đánh giá ưu điểm của các cầu thủ châu Á là rất nhanh nhẹn, khéo léo, kỹ thuật tốt... nên đó cũng là điều mà các cầu thủ Arsenal cần học hỏi để bổ trợ vào lối chơi của mình.

Trong khi đó, tiền vệ Wilshere, một trong những thủ lĩnh trong tương lai của Arsenal, nói: “Tài khoản mạng xã hội Twitter của tôi có rất nhiều fan từ châu Á theo dõi. Tôi biết vì lệch múi giờ các bạn còn thức cả đêm để chờ xem các trận đấu tại Champions League khi Arsenal thi đấu. Tôi rất cảm kích, và sẽ thi thố hết khả năng để phục vụ các bạn”.



Cuộc họp báo của Arsenal - Ảnh: Arsenal.com, Daily mail

HLV Wenger được đón chào

Nên đi xe buýt, xe máy, xe đạp ra sân ngày 17.7

Đó là khuyến cáo của BTC trận đấu với khán giả. Ông Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng phòng PA83 (Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Hà Nội - CATP), Trưởng tiểu ban an ninh của BTC cho biết: “CATP đã có kế hoạch phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội phân luồng giao thông từ xa trên các tuyến đường dẫn vào Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Đồng thời hướng dẫn, điều hành xếp xe cho quan khách, đại biểu đến sân. Các loại xe này có phù hiệu quy định và điểm đỗ xe riêng. Khán giả cần đặc biệt chú ý: Trước 15 giờ ngày 17.7 (trận đấu vào lúc 19 giờ), sẽ cấm ở hai đầu đường Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo. Cấm các loại xe ô tô, xe tải, xe khách không được đi ngang qua quảng trường Mỹ Đình trước 16 giờ cho đến khi kết thúc trận đấu và khán giả về hết mới mở đường. Nhưng riêng xe buýt sẽ được lưu thông vào thời điểm này để đưa khán giả đến sân xem trận đấu”.

Cũng theo ông Hải, CATP đã đề nghị UBND huyện Từ Liêm có kế hoạch phối hợp với Tổng công ty vận tải Hà Nội, tổ chức trông giữ phương tiện đưa khán giả vào xem tập mở vào ngày 16.7 và xem thi đấu ngày 17.7. Trong khu liên hợp thể thao quốc gia có hai bãi đỗ xe Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2, đề nghị nhân dân đến các bãi này gửi xe. Hoặc gửi ở những địa điểm được UBND huyện Từ Liêm cấp phép. Hạn chế các bãi trông giữ phương tiện tự phát dọc hai tuyến đường Lê Quang Đạo và Lê Đức Thọ. “CATP Hà Nội đề nghị K10 (Bộ Tư lệnh cảnh vệ Bộ Công an) phối hợp với CATP lắp đặt hệ thống cổng từ máy soi để kiểm soát tất cả người vào sân, không để khán giả mang chai nước và các vật lạ vào sân. Tất cả các đối tượng vào sân đều phải đi qua cổng từ này để kiểm soát”, ông Hải nói.

Lan Phương - Giang Lao

