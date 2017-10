Arsenal không tan vỡ

Tân thủ quân của “Pháo thủ”, trung vệ Thomas Vermaelen, khẳng định như vậy sau khi chân sút chủ lực Van Persie đến M.U ngay trước cuộc đón tiếp Sunderland vào 21 giờ tối nay mở màn mùa bóng mới.



Podolski đã sẵn sàng thay thế vai trò ghi bàn của Van Persie để lại - Ảnh: AFP

Áp lực là điều dễ hiểu trong lúc này, khi mấy mùa qua “Pháo thủ” hoàn toàn trắng tay nhưng vẫn cứ luôn bán đi những cầu thủ giỏi nhất của mình. CĐV của CLB ở phía bắc thủ đô London nước Anh cho rằng điều này đã đi quá giới hạn của sự tức giận. Các cựu cầu thủ của Arsenal như Ray Parlour cũng lên tiếng chỉ trích CLB cũ: “Arsenal cho thấy không còn khát vọng cạnh tranh các ngôi vô địch. Bán Van Persie cho M.U, đồng nghĩa với việc Arsenal tự tuyên bố loại mình ra khỏi các cuộc đua trước mùa giải mới”.

Bản thân HLV Arsene Wenger cũng thừa nhận rất “đau” khi phải bán Van Persie cho M.U, nhưng 3 tân binh Olivier Giroud (vua phá lưới VĐQG Pháp mùa trước), Podolski và tiền vệ kiến tạo Santi Cazorla với tổng giá trị lên đến 35 triệu bảng hứa hẹn sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Van Persie. HLV Wenger cũng lấp lửng việc mua đứt Nuri Sahin từ Real Madrid nếu Song ra đi.

Tuy nhiên, câu trả lời thiết thực trên sân tốt nhất cho Arsenal lúc này là trận đấu với Sunderland. Không gì hết ngoài một chiến thắng thật thuyết phục, và bộ ba tân binh trên cần chứng tỏ ngay giá trị của mình. HLV Wenger dự định tung cả 3 ra sân từ đầu vì Walcott và Chamberlain vẫn còn dưỡng thương, Arshavin chưa tìm lại sự tự tin. Mùa trước, Arsenal thắng Sunderland trong cả 2 lượt đấu cùng tỷ số 2-1, nhưng thua 0-2 ở trận vòng 5 FA Cup. Sunderland mùa này không có gì thay đổi so với mùa trước, thậm chí có phần suy yếu hơn do không có kinh phí mua sắm cầu thủ. HLV Martin O'Neill chỉ có 2 cầu thủ mới theo dạng chuyển nhượng tự do là tiền đạo Louis Saha và hậu vệ Carlos Cuellar, trong khi chân sút Bendtner đã trả về lại Arsenal sau 1 mùa cho mượn.

2 CLB giàu tham vọng khác cũng ra quân tối nay là Liverpool đến làm khách trên sân của West Brom, và Tottenham đến sân St James' Park gặp Newcastle. Liverpool dưới triều đại mới của HLV Brendan Rodgers đang rất muốn chứng tỏ tham vọng trở lại tốp 4 để dự Champions League mùa tới. Còn HLV Villas-Boas của Tottenham ngoài việc giữ bằng được thành tích cũ (hạng tư), cũng sẽ phải chứng tỏ năng lực của mình sau khi bị Chelsea sa thải ở mùa trước.

Gia đình Van Persie hoang mang khi một số fan cuồng của Arsenal hướng sự tức giận lên tiền đạo người Hà Lan do đã rời London đến M.U. Họ cho quay video cảnh đốt áo Van Persie trên YouTube, một số khác lại chọn vợ anh, cô Bouchra (ảnh), làm đối tượng trả thù khi liên tục gửi những thông điệp mang tính miệt thị trên Twitter, đồng thời hăm dọa tính mạng cả gia đình Van Persie, khiến cầu thủ này đã nhờ luật sư báo với cảnh sát hỗ trợ bảo vệ. (T.K)

Tỷ lệ cược 18.8, 21 giờ: Arsenal - Sunderland: Arsenal chấp 1 trái rưỡi, thắng 8

Fulham - Norwich: Fulham chấp nửa, một, thắng 8

QPR - Swansea: QPR chấp nửa, thắng 8

Reading - Stoke: Reading chấp đồng nửa, thắng 8

West Brom - Liverpool: Liverpool chấp nửa, thắng 9

West Ham - Aston Villa: West Ham chấp đồng nửa, thắng 9 23 giờ 30: Newcastle - Tottenham: Đồng banh, chủ nhà thắng 9 (Nguồn: Asianbookie. Các trận trực tiếp trên HTVC thể thao, SCTV 15 và HD thể thao, VTC HD thể thao, Bóng đá TV, K+)

Giang Lao