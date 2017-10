Arsenal - Middlesbrough: Quà sinh nhật cho HLV Wenger

Tình hình nhân sự

Arsenal: Olivier Giroud, Danny Welbeck, Per Mertesacker và Aaron Ramsey tiếp tục vắng mặt do chưa bình phục chấn thương. Tiền vệ Granit Xhaka bị treo giò 3 trận sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà anh phải nhận trong trận đấu với Swansea ở vòng trước. Trong khi đó, khả năng ra sân của Santi Cazorla vẫn còn bỏ ngỏ do anh bị đau gân Achilles ở trận đấu với Ludogorets hồi giữa tuần.

Middlesbrough: Đội trưởng Grant Leadbitter là trường hợp vắng mặt duy nhất khi anh vẫn chưa hồi phục sau ca phẫu thuật để chữa chứng thoát vị trong mùa hè vừa qua, nếu không kể đến chuyện hậu vệ Calum Chambers không được phép ra sân để chống lại đội bóng chủ quản.