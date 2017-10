Arsenal - M.U: Thừa kịch tính, thiếu người lập công

Hoãn vì thời tiết xấu, Man City lỡ cơ hội lên đỉnh Trên trang web của CLB, Man City thông báo trận đấu với Sunderland "bị hoãn vì thời tiết diễn biến ngày càng xấu".

Gió thổi mạnh khiến cột cờ phạt góc bị lệch hẳn một góc gần 45 độ nghiêng - Ảnh: AFP Quyết định được đưa ra sau khi Cơ quan Khí tượng Anh gửi "báo động đỏ" tới cảnh sát địa phương và các bên có liên quan, cảnh báo về nguy cơ rủi ro tính mạng và thiệt hại trên diện rộng ở vùng Tây Bắc Anh, Xứ Wales. "Chúng tôi hiểu và hoàn toàn ủng hộ việc hoãn trận cầu. Hai đội sẵn sàng thi đấu, nhưng an toàn cho CĐV Man City và Sunderland mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi hy vọng mọi người về nhà an toàn, cả ở Manchester lẫn Sunderland", HLV Pellegrini phát biểu trên kênh Sky Sports. Ảnh chụp từ sân Etihad cũng cho thấy điều kiện thời tiết thật sự bất lợi cho trận cầu và ảnh hưởng tới an nguy của người hâm mộ. Bên ngoài sân, gió thổi mạnh, làm đổ những quầy phát thông tin liên quan đến trận đấu. Trong sân, cột cờ phạt góc bị lệch hẳn một góc gần 45 độ nghiêng so với vị trí thẳng đứng trong điều kiện bình thường. Việc hoãn trận cầu khiến Man City bỏ lỡ cơ hội để vươn lên ngôi đầu, khi trận cầu đinh giữa Arsenal và M.U đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Trận đấu tại sân Goodison Park cũng hoãn vì thời tiết xấu - Ảnh: AFP Trận Everton và Crystal Palace, diễn ra cùng giờ với trận Man City cũng bị hoãn vì lý do tương tự.