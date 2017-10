Arsenal quyết định trói chân Wilshere

Theo Telegraph, ban lãnh đạo Arsenal đang chuẩn bị mở một cuộc đàm phán nhằm gia hạn hợp đồng với tiền vệ 24 tuổi sau khi anh trở về từ EURO 2016. Nếu Wilshere chứng minh được năng lực và tình trạng sức khỏe đã hoàn toàn ổn định thì tương lai của tiền vệ người Anh sẽ trở nên rất rộng mở ở Arsenal.

Điều này có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của Wilshere bởi anh chỉ mới ra sân vỏn vẹn 141 phút cho “Pháo thủ” ở cuối mùa sau một năm dài vật lộn với chấn thương. Chưa kịp hết vui khi được HLV Roy Hodgson tin tưởng đưa va đội hình sơ bộ dự EURO 2016 tại Pháp, Wilshere lại có lý do ăn mừng trước thông tin gia hạn hợp đồng của Arsenal dù thời gian của anh ở lại đây còn kéo dài trong 2 năm tới.

Nguyên do “Pháo thủ” gia hạn hợp đồng với tiền vệ 24 tuổi một phần được lý giải, Wilshere vốn là “con cưng” của HLV Arsene Wenger. Vị “Giáo sư” vẫn luôn tin dùng tiền vệ người Anh khi anh có khả năng ra sân. Wilshere cũng rất được lòng người hâm mộ “Pháo thủ” bởi anh đã gắn bó với lò đào tạo tài năng trẻ của Arsenal từ khi còn rất bé.

Lại thêm, Wenger sẽ không đi đâu ở mùa giải tới, do đó, ông sẽ ra sức củng cố sức mạnh tại Arsenal. Wilshere là một trong những quân bài chiến lược trong kế hoạch của nhà cầm quân người Pháp bởi tiền vệ người Anh vừa trẻ lại đầy triển vọng phát triển trong tương lai.

Hơn nữa, tân HLV của Man City là Pep Guardiola rất muốn cầu thủ 24 tuổi đến sân Etihad từ mùa giải tới. Do vậy, Arsenal quyết định đi trước một bước nhằm trói chân tiền vệ người Anh.

Không chỉ gia hạn hợp đồng với Wilshere, “Pháo thủ” còn tính chuyện tương lai của Theo Walcott. Tiền đạo người Anh đã có một mùa giải đáng quên khi phải mài quần ở ghế dự bị tại Arsenal và bị Roy Hodgson từ chối cho dự EURO 2016.

Dập tắt mọi nghi vấn, Arsenal quyết định chuẩn bị cho chân sút người Anh một bản hợp đồng mới. Sở dĩ “Pháo thủ” thay đổi ý định là do, tiền đạo Danny Welbeck không may dính chấn thương đầu gối buộc phải phẫu thuật. Do vậy, Walcott được giữ lại nhằm lấp vào chỗ trống trong thời gian Welbeck vắng mặt.

Phương Nguyên