Arsenal và Chelsea gặp đại địch ở vòng knock-out Champions League

Kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League: Gent - Wolfsburg AS Roma - Real Madrid PSG - Chelsea Arsenal - Barcelona Juventus - Bayern Munich PSV - Atletico Madrid Benfica - Zenit Dynamo Kiev - Man City Lịch thi đấu cụ thể: Lượt đi:

16.2.2016: PSG - Chelsea, Benfica - Zenit

17.2.2016: Gent - Wolfsburg, AS Roma - Real Madrid

23.2.2016: Arsenal - Barcelona, Juventus - Bayern Munich

24.2.2016: PSV - Atletico Madrid, Dynamo Kiev - Manchester City



Lượt về:

8.3.2016: Wolfsburg - Gent, Real Madrid - AS Roma

9.3.2016: Chelsea - PSG, Zenit - Benfica

15.3.2016: Atletico Madrid - PSV, Manchester City v Dyanmo Kiev

16.3.2016: Barcelona - Arsenal, Bayern Munich - Juventus