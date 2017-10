Arsenal và nỗi ám ảnh ở sân Old Trafford của M.U

Arsenal luôn bị Manchester United (M.U) hạ gục tại Old Trafford trong 10 năm qua. Trận đấu vào tối nay lúc 21 giờ 05 ngày 28.2 (giờ VN) không rõ là cơ hội lớn cho Arsenal rửa hận hay thầy trò Arsene Wenger một lần nữa lại ôm hận.

Vòng 27 giải Premier League lại chứng kiến 1 trận đấu đầy cam go giữa M.U và Arsenal. Một bên là đội bóng đang tranh vô địch, một bên là đội đang chạy đua vào top 4.

Xét về lịch sử, sân Old Trafford là nỗi ám ảnh kinh hoàng của “Pháo thủ” tại đấu trường Premier League. Quay ngược thời gian về 12 năm trước, Arsenal đang “làm mưa làm gió” càn quét hết mọi đấu trường với chuỗi 49 trận bất bại. Thành tích trên bị chặn đứng khi Arsenal có chuyến làm khách tại Old Trafford. Chính “Nhà hát của những giấc mơ” đã vùi dập họ với thất bại 0-2. Kể từ đó, Arsenal tuột hẳn khỏi cuộc đua tranh ngôi đầu bảng tại Ngoại hạng Anh.

Không rõ do tâm lí thi đấu hay thực lực mà “Pháo thủ” luôn bị tịt ngòi trước “Quỷ đỏ” tại Old Trafford. Thậm chí, thầy trò Wenger đã phải thất bại 2-8 trước đối thủ vào tháng 8.2011. Kết quả trên là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người hâm mộ Arsenal. Với 8 lần chạm trán ở Old Trafford, “Pháo thủ” thua đến 6. M.U của thời Sir Alex Furguson, David Moyes hay Van Gaal đều “tặng” cho Arsenal một tỷ số riêng nhưng khá tương tự. Old Trafford trở thành sân đấu u ám đối với Arsenal. Nhưng cơ hội để thầy trò Wenger rữa hận lại chưa bao giờ lớn như lúc này.

Đội hình của M.U hiện đang nát bét vì chấn thương, Van Gaal vẫn chưa thoát khỏi án sa thải. Trong khi đó, Arsenal không gặp phải vấn đề đáng tiếc nào. Với cuộc khủng hoảng lực lượng, 14 cầu thủ bao gồm nhiều con cưng của HLV người Hà Lan như Wayne Rooney, Anthony Martial, David De Gea, Bastian Schweinsteiger, Chris Smalling, Phil Jones hay Marouane Fellaini,…đều đang có mặt tại bệnh viện M.U.

Van Gaal vẫn đang cố gắng cứu vớt tình hình khi tung ra sân lứa cầu thủ thế hệ “măng non” để thay thế. Cú đúp của Marcus Rashford ngay trong trận ra mắt giúp M.U đè bẹp Midtjylland là phép thử chứng minh sự đúng đắn của ngài “Tu-líp thép”. Nhưng liệu thành tích trên có được giữ vững trước đội bóng giàu kinh nghiệm như Arsenal?

Xét về tiền đạo, 1 Rashford mới chỉ chơi bóng 90 phút không thể so sánh với Olivier Giroud, cựu binh đã chơi bóng chuyên nghiệp 11 năm. Nếu De Gea có thể vào sân cũng không sánh kịp với Petr Cech khi anh là thủ môn giữ sạch lưới nhất tại Premier League với 12 trận.

Chưa kể, hàng phòng ngự thủng lỗ chỗ của M.U cũng là điều khiến fan “Quỷ đỏ” không thể lạc quan. Hiện tại, M.U không khác nào đống hoang tàn trong khi Arsenal đang có đội hình quá bén nhọn. Vấn đề của “Pháo thủ” chỉ nằm ở tâm lý khi họ mới vừa để thua Barcelona và lịch sử tại Old Trafford.

Van Gaal hiện vẫn đang rất lạc quan về chiến lược của mình dù nhà cái lần đầu bắt Arsenal ở cửa trên. Tuy nhiên, bóng đá vẫn là môn đấu đầy tính bất ngờ. Arsenal có thể rửa hận hay không vẫn còn phải chờ sau 90 phút vào tối nay.

Nguyên Nguyễn

Ảnh: AFP