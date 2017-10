Arteta mang quà cho Arsenal

Ngôi sao người Tây Ban Nha, Mikel Arteta ghi bàn duy nhất từ chấm 11 m ở phút 60 giúp Arsenal đánh bại Wigan 1-0 trên sân khách, tối qua ở trận đấu sớm vòng 18 giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, công đầu thuộc về Walcott (trận này tiếp tục được xếp đá tiền đạo như ở trận thắng Reading 5-2 đầu tuần này), khi mang về quả phạt đền từ nỗ lực đi bóng trong vòng cấm và bị hậu vệ Beausejour của Wigan truy cản trái phép. Nếu không có pha bóng trên, kết cục trận đấu có thể hòa, vì phần lớn thời gian trận Arsenal dù có nhiều cơ hội nhưng hoàn toàn bế tắc trong nỗ lực ghi bàn. Phía Wigan cũng có vài pha phản công nguy hiểm, nhưng thủ môn Szczesny không mắc sai sót nào, bảo vệ sạch mành lưới Arsenal.

Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của “Pháo thủ” sau trận thua sốc Bradford ở tứ kết Capital One Cup, nhờ đó giúp họ tạm qua mặt Chelsea về mặt điểm số: 30 so với 29, nhưng đấu nhiều hơn 2 trận. Sau trận này, Arsenal không thi đấu trong ngày Tặng quà (26.12), trận gặp West Ham trên sân Emirates vì cuộc đình công của các công nhân lái tàu điện. Do đó, họ sẽ được nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận gặp Newcastle ngày 29.12, và Southampton ở đầu năm mới.

Các trận đấu khác: M.City - Reading: 1-0, Newcastle United - Queens Park Rangers: 1-0, Southampton - Sunderland: 0-1, Tottenham - Stoke City: 0-0, West Bromwich - Norwich City: 2-1, West Ham United - Everton: 1-2.

G.Lao